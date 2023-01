iOS 16: deze nieuwe functies komen nog naar je iPhone (in 2023)

iOS 16 is inmiddels een paar maanden uit en heeft verschillende toffe nieuwe functies. Welke nieuwe iOS 16-functies verwachten we nog meer in 2023?

iOS 16 krijgt nóg meer nieuwe functies in 2023

iOS 16 is al een tijd geleden uitgebracht voor de iPhone en krijgt geregeld kleine updates. Vorige week kwam iOS 16.3 nog uit, een update die vooral bedoeld was om problemen in iOS 16 te verhelpen. Langzaam beginnen de eerste geruchten over iOS 17 ook al naar buiten te komen, de iOS-versie die in september wordt verwacht.

Voordat iOS 17 verschijnt komen er nog een aantal toffe nieuwe functies in iOS 16. Apple Pay wordt uitgebreid en ook Apple Music krijgt als het goed is eindelijk een langverwachte update. Welke nieuwe functies kunnen we dit in 2023 verwachten voor iOS 16?

Apple Pay wordt uitgebreid in iOS 16

Een van de grootste aankomende veranderingen in iOS 16 is Apple Pay. Er wordt twee nieuwe functies aan Apples eigen betaaldienst toegevoegd. We zetten de nieuwe features voor Apple Pay in iOS 16 voor je onder elkaar.

Apple Pay Later

Eén van deze nieuwe functies is Apple Pay Later. Met deze nieuwe feature kan je – zoals de naam al doet vermoeden – het uitgegeven bedrag later betalen. Dit bedrag wordt dan verspreid over vier termijnen, zonder eventuele rente over dit bedrag. Zo gaat Apple de concurrentie aan met bijvoorbeeld Klarna.

Apple heeft deze functie al in juni 2022 aangekondigd, maar Apple Pay Later is nog steeds niet verschenen. Het is daarom te verwachten dat Apple Pay Later nog in 2023 verschijnt voor iOS 16. Of de dienst dan ook meteen naar Nederland komt, is nog niet duidelijk.

Spaarrekening in Apple Card

Apple heeft daarnaast aangekondigd een spaarrekening te willen koppelen aan de Apple Card, Apples eigen betaalpas. Deze spaarrekening is dan volledig in te zien in de Wallet en geeft een overzicht van de groei (of krimp) van je bankrekening. Je bestaande spaarrekening kan gekoppeld worden aan deze nieuwe spaarrekening, zodat je een volledig overzicht van je financiën hebt.

Apple Card is op dit moment alleen nog gelanceerd in de Verenigde Staten, dus het is niet te verwachten dat deze functie snel naar Nederland komt. Apple heeft tot nu nog niet aangekondigd Apple Card naar Nederland te willen brengen.

Nieuwe generatie CarPlay

Er verschijnt dit jaar naar verluidt een nieuwe generatie CarPlay. De nieuwe versie van CarPlay is een enorme uitbreiding op het huidige CarPlay. De belangrijkste verandering: CarPlay gaat meerdere schermen ondersteunen. Zo kan CarPlay de toekomst echt alle schermen van je auto overnemen.

Dit betekent dat de snelheidsmeter, bedieningselementen, radio en airco via Apples software worden weergegeven. Zo is het in de toekomst mogelijk om de temperatuur en de radio via CarPlay te regelen of om alle schermen te personaliseren zoals je zelf wilt. De nieuwe CarPlay wordt eind dit jaar verwacht.

Apple Music Classical

We wachten er inmiddels al een tijd op: Apple Music Classical. De muziekdienst van Apple – die enkel bedoeld is voor klassieke muziek – zou vorig jaar verschijnen, maar is nog steeds niet gelanceerd. De nieuwe app gaat waarschijnlijk naast Apple Music bestaan en wordt een compleet nieuwe dienst. Apple heeft nu echter al een tijd niks meer losgelaten over Apple Music Classical.

Het is goed mogelijk dat Apple voor zowel technische als financiële uitdagingen staat bij de ontwikkeling van Apple Music Classical. Klassieke muziek is anders opgebouwd dan moderne muziek en is moeilijker te digitaliseren. Daarnaast is nog niet duidelijk hoe een abonnement voor Apple Music Classical eruit gaat zien, muziekdienst Primephonic pleitte al voor een betaling-per-seconde.

Er is dus nog veel onduidelijk, maar we verwachten in ieder geval dat de app nog dit jaar in iOS 16 verschijnt. Apple Music Classical had immers afgelopen jaar al gelanceerd moeten zijn.

Pushmeldingen krijgen van Safari in iOS 16

Een functie die erg wordt gemist in iOS: het ontvangen van notificaties van Safari. Het is al mogelijk op je Mac, maar op je iPhone kan je nog steeds niet instellen dat je meldingen krijgt van websites. Apple gaf vorig jaar in juni aan dat Safari op de iPad en iPhone voor de eerste keer meldingen gaat ondersteunen.

Sindsdien is de update nog steeds niet verschenen, maar door Apples eigen aankondiging verwachten we wel dat deze nieuwe functie nog dit jaar naar iOS 16 komt.

iMessage Contact Key Verification

In 2023 wordt iMessage voorzien van een nieuwe functie die de veiligheid van gebruikers moet waarborgen. Met iMessage Contact Key Verification krijg je automatisch een waarschuwing als je een bericht verstuurt naar of ontvangt van een onbetrouwbare afzender. Bovendien is het met de nieuwe functie mogelijk om de verificatiecode van elkaar te bevestigen, zodat je zeker weet dat je met de juiste persoon te maken hebt.

De beveiligingsfunctie is voornamelijk bedoeld voor personen met een grotere kans op digitale dreiging. Dit zijn bijvoorbeeld journalisten, activisten en werknemers van de overheid. De iMessage Contact Key Verification moet deze mensen een veiligere digitale omgeving vormen.

iOS 16.4 verschijnt sneller dan verwacht

iOS 16.3 verscheen vorige week en heeft een aantal grote problemen in iOS 16 opgelost. Inmiddels is Apple druk bezig met de eerste versie van iOS 16.4, die we ergens de komende weken al verwachten. Volgens verschillende geruchten komt de bètaversie zelfs al ergens de komende dagen, waardoor iOS 16.4 mogelijk niet lang meer op zich laat wachten.

Of de nieuwe features al in iOS 16.4 worden verwerkt is nog even afwachten, maar het is duidelijk dat iOS 16 nog flink wordt uitgebreid in 2023.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!