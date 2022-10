Deze 3 nieuwe features van iOS 16 gaan dit jaar nog gaan komen

Er komen dit jaar nog een paar nieuwe features naar iOS 16 voor je iPhone. Wij hebben de leukste 3 functies die je nog gaat krijgen alvast voor je op een rij gezet!

iOS 16: 3 nieuwe features die dit jaar nog gaan komen

iOS 16 zit natuurlijk propvol nieuwe functies en leuke features die je iPhone een flinke update geven. Toch heeft Apple nog niet alle nieuwe features in iOS 16 meteen beschikbaar gemaakt. Dat betekent dat je dit jaar nog een paar toffe functies erbij gaat krijgen. Dit zijn de drie leukste nieuwe features die iOS 16 dit jaar nog gaat krijgen.

1. iCloud foto’s delen

De app ‘Foto’s’ krijgt een nieuwe functie. Je kunt dan in iOS 16 via iCloud je foto’s delen met je vrienden en familie. Dit is echter niet hetzelfde als het delen van een foto-album, dat je nu al op je iPhone en iPad kunt doen.

In iOS 16 wordt het dan mogelijk om een nieuw gedeeld iCloud-album te maken waarmee je met maximaal vijf anderen foto’s deelt. Iedereen die toegang heeft tot het gedeelde album kan foto’s toevoegen, bewerken en verwijderen. Deze bewerkingen zijn dan ook voor iedereen meteen te zien. Handig toch?

Je kunt ook speciale regels gebruiken om alleen specifieke foto’s te delen. Wil je alleen de foto’s delen waarop jij en je vriend(in) te zien zijn? Dat kan. Ook is het mogelijk om alleen de foto’s vanaf een bepaald tijdstip te laten zien.

2. Apple Music Classical

Apple heeft in augustus in 2021 Primephonic overgenomen. Dit bedrijf heeft een app gemaakt voor klassieke muziek en het lijkt er nu op dat Apple bezig is om Apple Music Classical te lanceren. Jammer genoeg weten nog geen exacte datum wanneer het écht zover is. Even geduld nog!

3. Batterijpercentage bij meer iPhones

Sinds iOS 16 kun je bij veel iPhones het batterijpercentage boven aan het scherm plaatsen. Opvallend was dat onder andere de iPhone 11 en iPhone 13 mini de optie niet hebben gekregen. Daar gaat binnenkort verandering in komen, want dan krijgen ook deze toestellen de optie om het batterijpercentage te laten zien.

