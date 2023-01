Foutje in iOS 16 laat je het systeem-lettertype veranderen

Een foutje in iOS 16 maakt het mogelijk om het standaard lettertype te veranderen in het systeem. iPhoned legt uit hoe dit kan.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16: lettertype veranderen zonder jailbreak

Zhuowei Zhang, een ontwikkelaar, heeft ontdekt dat je in iOS 16 het lettertype aan kan passen door een foutje in het systeem. Zhang heeft nu een app gemaakt waarmee je het standaard lettertype in iOS 16 aan kan passen. De app vervangt dan het lettertype van iOS voor het lettertype naar keuze.

Made an app that overwrites the iOS system font using CVE-2022-46689.https://t.co/LnzMbA2VYA

It works on iOS 16.1.2 and below on unjailbroken devices.

Four fonts are included: DejaVu Sans Condensed, Serif, Mono, and Choco Cooky (because Samsung). pic.twitter.com/gTSWDB62EH — Zhuowei Zhang (@zhuowei) December 26, 2022

Zhang schrijft op Twitter dat de app enkel beschikbaar is op apparaten die nog draaien op iOS 16.1.2 of lager. Apple heeft de fout al opgelost in iOS 16.2, dus met de nieuwste versie van iOS 16 is het niet meer mogelijk om het lettertype aan te passen.

Vier nieuwe lettertypen in iOS 16

Zhang heeft in de app vier nieuwe lettertypen geïntroduceerd, waaronder DejaVu Serif en Choco Cooky. Laatstgenoemde is een berucht lettertype dat al jaren als standaard lettertype in te stellen is op Samsung-toestellen. Nu is het dus mogelijk om ook je iPhone verder te personaliseren.

Nieuwe lettertypen worden naar alle waarschijnlijkheid nog toegevoegd, zo is Comic Sans MS inmiddels ook beschikbaar. De app is volgens Zhang veilig te installeren voor iedereen, maar raadt alsnog aan om van tevoren een backup van je telefoon te maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De app verschijnt uiteraard niet in de App Store, waardoor je de applicatie van internet moet downloaden. Zhang heeft de benodigde bestanden online gezet.

Zhang benadrukt dat de app voor iedereen veilig te installeren is, maar wij raden eerder aan om iOS 16.2 te installeren dan deze app. iOS 16.2 bevat namelijk belangrijke beveiligingsupdates en andere nieuwe features. Eerder hebben we al onder elkaar gezet welke toffe nieuwe functies in iOS 16.2 worden geïntroduceerd.

Gaat Apple zelf nieuwe lettertypen toevoegen?

Het is inmiddels duidelijk dat Apple steeds meer toelaat op het gebied van personalisering van iPhones en iPads. Widgets zijn inmiddels mogelijk en van de klok op het vergrendelscherm zijn zowel de kleur als het lettertype al aan te passen.

Het is daarom de verwachting dat Apple op de lange termijn wel meerdere lettertypen beschikbaar stelt, maar dat dit nog lang op zich laat wachten. We zijn in ieder geval benieuwd hoe ver Apple wil gaan in het verder openstellen van iOS.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!