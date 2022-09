iOS 16 komt vandaag uit! Dit is hoe laat

Voor iPhone-bezitters is het een mooie maandag. Vanavond komt iOS 16 namelijk uit, het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone. Maar hoe laat kun je iOS 16 downloaden, en wat zijn de leukste functies?

Hoe laat iOS 16 downloaden?

Afgelopen woensdag presenteerde Apple onder meer de iPhone 14-serie en het bedrijf maakte ook de datum van de iOS 16 release bekend: maandag 12 september. Op het moment van schrijven is de update nog niet te downloaden, maar dat duurt niet lang meer.

Update 19:09: iOS 16 is uit! Bekijk alle nieuwe functies hier.

Doorgaans rolt Apple een grote iOS-update uit om 19:00 uur Nederlandse tijd. Je krijgt dan nog geen melding, maar je kunt de update installeren door naar de Instellingen-app te gaan:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Algemeen>Software-update’; Druk onderin het scherm op ‘Werk bij naar iOS 16’.

Als je alleen een melding ziet dat iOS up-to-date is, dan is iOS 16 nog niet uitgerold. Voer de bovenstaande stappen op een later moment opnieuw uit. We verwachten dat je de update binnen een paar minuten na 19:00 uur ziet verschijnen.

4 functies om meteen uit te proberen

iOS 16 is een leukere en grotere update dan iOS 15 van vorig jaar. Deze functies wil je vanavond meteen uitproberen:

1. Verander het iPhone-toegangsscherm

Met iOS 16 gaat het toegangsscherm flink op de schop. Dit is het scherm dat je ziet voordat je je iPhone ontgrendelt. Nieuw is dat je er widgets op kunt plaatsen, zoals die van de apps Agenda en Weer. Ook kun je het uiterlijk van de datum en tijd aanpassen.

Wil je weten hoe het vernieuwde toegangsscherm werkt? Bekijk het volgende artikel:

2. Breng het batterijpercentage terug

Het is een kleine aanpassing, maar iPhone-gebruikers vragen er al jaren om: de terugkeer van het batterijpercentage in de statusbalk. Met iOS 16 zie je het percentage weer bovenin het scherm, al moet je de optie nog wel aanzetten. Dit doe je dan door naar ‘Instellingen>Batterij’ te gaan.

De optie voor het tonen van het batterijpercentage is er vreemd genoeg niet bij alle iPhones. Bij de iPhone XR, 6,1-inch iPhone 11, iPhone 12 mini en iPhone 13 mini is de optie niet te activeren.

3. Maak een foto los van de achtergrond

Een onderwerp van de foto vrijstaand maken vergt normaal gesproken wat Photoshop-skills. Met iOS 16 klaart de software van je iPhone de klus, want je hoeft nog alleen maar je vinger op de foto te leggen.

Benieuwd naar hoe het werkt, en wat je ermee kan? Bekijk het volgende artikel:

4. Pas je notificaties aan

Met iOS 16 komen notificaties van je iPhone van onderaf het scherm binnen, in plaats van bovenaf. Daarnaast kun je aanpassen hoe meldingen worden weergegeven. Dit doe je bij ‘Instellingen>Meldingen’.

Hierbij kun je kiezen uit ‘Aantal’, ‘Stapel’ en ‘Lijst’. De eerste is het subtielst. Je ziet alleen hoeveel notificaties je hebt gekregen; niet welke. Met ‘Stapel’ worden alle notificaties op een hoop gegooid. Door erop te tikken klap je ze uit en zie je er meer. Met ‘Lijst’ worden alle meldingen onder elkaar getoond.

Wil je meer iOS 16-functies kennen? Bekijk dan het artikel met 19 geheime iOS 16 functies die je moet kennen.