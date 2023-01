Netflix streamen via HDMI-adapter: dat werkt niet meer in iOS 16

Eerder bleek al dat je in iOS 16 geen films of series meer naar de Apple TV kan streamen. Dit probleem blijkt nog veel groter te zijn: ook via een HDMI-adapter is het niet meer mogelijk vanaf je iPhone of iPad.

iOS 16 zorgt voor streaming problemen

Kijk jij veel naar Netflix, HBO Max of andere streamingsdiensten? Dan ben je er misschien al achter gekomen dat sommige zaken niet meer werken. Zo is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om via AirPlay naar de Apple TV 2 of Apple TV 3 te streamen.

Dit probleem komt alleen voor wanneer je iOS 16 op je iPhone hebt staan. Wanneer je dan probeert om een film of serie van Disney Plus, HBO Max of andere streamingdienst vanaf je iPhone naar de Apple TV te sturen gaat het mis. Nu blijkt dat het probleem zich ook voordoet als je een film of serie probeert te streamen via een HDMI-adapter.

iOS 16 heeft een nieuwe versie van DRM

De problemen lijken alleen voor te komen bij het streamen van beschermde content (DRM-content). Dit soort content staat op streamingsplatforms als Netflix, Disney Plus en HBO Max. Door DRM (Digital Rights Management) is het niet mogelijk dat deze content illegaal wordt gekopieerd en verspreid.

Het streaming-probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een nieuwe versie van DRM die is geïmplementeerd in iOS 16. Deze nieuwe versie is niet compatibel met oude versies van DRM. Hierdoor is het bij iOS 16 dus niet meer mogelijk om vanaf deze diensten te streamen via een HDMI-adapter met een verouderde DRM-versie.

Streaming probleem in iOS 16 wordt niet opgelost

Als het daadwerkelijk om een nieuwe versie van DRM gaat in iOS 16, is de kans klein dat het probleem nog verholpen wordt. DRM krijgt eens in de zoveel tijd een update om de technologie te verbeteren, maar kan daardoor dus niet meer samenwerken met apparaten die niet zijn geüpdatet. Voorlopig is het dus niet mogelijk om met iOS 16 via HDMI te streamen als de adapter niet is geüpdatet.

Voor nu is er nog geen oplossing voor het streaming-probleem. Het goede nieuws is dat je met een usb-c-kabel vanaf een iPad wél probleemloos kan streamen – voor zo lang het duurt.

