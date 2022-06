Deze tien iOS 16-functies zijn al bekend

Benieuwd naar de grote iPhone-functies die dit jaar naar je smartphone komen? Aanstaande maandag maakt Apple ze tijdens de jaarlijkse WWDC bekend, want dan wordt iOS 16 gepresenteerd. Veel vernieuwingen daarvan zijn al gelekt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16-geruchten

Op de tweede pinksterdag organiseert Apple de WWDC, een evenement waarin het bedrijf nieuwe software onthult. Waar de meeste Apple-liefhebbers voor gaan zitten is iOS 16, het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone. Volgens geruchten gaat het om een relatief grote update en zijn er meer vernieuwingen dan bij iOS 15.

In tegenstelling tot bij nieuwe iPhones, weet Apple de vernieuwingen van nieuwe besturingssystemen doorgaans goed binnenskamers te houden. Toch zijn er wat vernieuwingen gelekt – vooral dankzij de betrouwbare Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg.

10 veranderingen in iOS 16

Hieronder zetten we de betrouwbaarste iOS 16-geruchten onder elkaar. Interessant is bijvoorbeeld het nieuwe vergrendelscherm, en er wordt meer mogelijk met widgets.

1. Interactieve widgets

Sinds iOS 14 kun je tussen de app-icoontjes van het thuisscherm widgets plaatsen. Dit zijn blokken met informatie van apps. Nu zijn ze statisch, maar er zijn aanwijzingen dat je straks vanuit een widget een actie kunt uitvoeren. Ze worden dus interactief.

Zo gebruik je de Muziek-widget om een nummer af te spelen, op pauze te zetten of naar het volgende nummer te gaan. Ook zou er een Klok-widget komen waarmee je snel een timer start of pauzeert.

2. Verbeterd vergrendelscherm

Haal je je iPhone uit de slaapstand, dan is het vergrendelscherm het eerste wat je ziet. Het toont nu de tijd, eventuele notificaties en er zijn knoppen die je snel toegang geven tot de camera of zaklamp.

Met iOS 16 krijgt dit vergrendelscherm ‘grote verbeteringen’, stelt Gurman. Het zou mogelijk worden om wallpapers in te stellen met widget-achtige mogelijkheden. Dit betekent dat je sommige widgets al vanaf het vergrendelscherm benadert. Het vergrendelscherm krijgt naar verluidt ook een ander font voor de datum en tijd.

3. Andere notificaties

Mogelijk zien we ook veranderingen bij de notificaties. Er zijn aanwijzingen dat Apple werkt aan een nieuwe variant van Focus. Die moet zorgen dat de notificaties minder afleidend worden, al is het nog onduidelijk hoe Apple dit zal vormgeven. Tevens lijkt het erop dat je straks vaker suggesties krijgt bij notificaties. Dit heeft de nieuwe naam ‘Siri Reply Suggestions’.

4. Nieuwe app-icoontjes

Een compleet redesign hoef je van iOS 16 niet te verwachten: in grote lijnen blijft de look and feel hetzelfde. Wel lijkt er een nieuw ontwerp aan te komen voor de app-icoontjes. Die icoontjes krijgen hetzelfde uiterlijk als macOS. Dit betekent diepere schaduwen en meer textuur. Het gaat om minimale verschillen.

5. Nieuw app: Classica

Apple werkt al een tijdje aan een app voor klassieke muziek. Deze krijgt waarschijnlijk de naam Apple Classical, zo verklapte een bèta van iOS 15.5 eerder. Het is erg waarschijnlijk dat de app beschikbaar is in iOS 16 – mogelijk is de app er zelfs al eerder.

6. Crashdetectie

Apple werkt aan een functie waarbij de iPhone het herkent als je betrokken bent bij een auto-ongeluk. Met deze crashdetectie-functie worden automatisch de hulpdiensten ingeschakeld. Ook worden je SOS-contactpersonen (mits je die hebt ingesteld) ingelicht.

De kans is aanwezig dat crashdetectie in iOS 16 zijn intrede maakt, al staat dit nog niet honderd procent vast. Maandag weten we het zeker. De functie crashdetectie komt overigens ook naar de Apple Watch.

7. Verbeteringen in de Gezondheid-app

De Gezondheid-app van Apple lijkt op de schop te gaan. Er komt een nieuwe medicijnbeheer-functie, waarbij je pillen scant en herinneringen krijgt om ze in te nemen. Ook de functie voor het tracken van je slaap wordt uitgebreid. En het moet in de vernieuwde Gezondheid-app nog overzichtelijker worden om je data af te lezen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

8. Always on

Het nieuwe iPhone-besturingssysteem lijkt Always on te ondersteunen, al heb je daar wel een iPhone 14 Pro voor nodig. Die krijgt volgens de laatste geruchten een verbeterd ProMotion-scherm, waarbij de verversingssnelheid verlaagd kan worden tot 1Hz.

Dit schermtype maakt de weg vrij voor een always on-scherm, waarbij het scherm ook in de slaapstand wat content weergeeft. Zo is het mogelijk om de tijd altijd weer te geven, of notificaties. De nieuwste Apple Watch-modellen hebben zo’n Always on-scherm al.

9. Update voor Private relay

Sinds iOS 15 heeft de iPhone een soort ingebouwde VPN, die Apple Private Relay noemt. In het Nederlands heet deze optie ‘Privédoorgifte‘. Daarmee verberg je je IP-adres voor websites, waardoor je anoniemer over het internet surft.

De functie is nog erg beperkt, maar met iOS 16 wil Apple Privédoorgifte uitbreiden. Nu werkt de optie alleen als je in Safari navigeert, maar straks doet hij ook zijn werk in andere apps.

10. Berichten-app

Ook de Berichten-app krijgt verbeteringen: hier voegt Apple naar verluidt allerlei sociale functies aan toe. Volgens Apple-insider Mark Gurman heeft het vooral te maken met audioberichten. Specifieker dan dat wordt hij helaas niet.

Wanneer komt iOS 16 uit?

Aanstaande maandag presenteert Apple iOS 16, dus dan weten we of de geruchten kloppen. De software is volgende week niet meteen voor iedereen te installeren. Eerst brengt Apple verschillende bèta’s (testversies) uit, zodat het besturingssysteem na de release zo stabiel mogelijk is.

We verwachten dat iOS 16 in september voor iedereen is te installeren. Waarschijnlijk is dat ergens in de derde week van die maand, na de iPhone 14-keynote. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe functies? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: