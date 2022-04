Wat de iOS 15.5 bèta al verklapt over de functies van iOS 16

iOS 16 krijgt dan misschien geen grote redesign, maar toch wordt de nieuwe versie een flinke update. En de bèta van iOS 15.5 geeft al eerste hints over de functies van iOS 16. Dit moet je weten.

iOS 15.5 bèta geeft hints over functies iOS 16

Gisteren hoorden via Mark Gurman al eerste geruchten over iOS 16. De nieuwe versie van het besturingssysteem voor de iPhone wordt over twee maanden gepresenteerd, tijdens de WWDC. Nu blijkt echter dat in de bèta van iOS 15.5 al eerste hints over de functies van iOS 16 te vinden zijn.

Gurman had het over uitgebreide instellingen voor notificaties. Deze functies lijken direct verband te hebben met Focus. In de code van iOS 15.5 is namelijk een tekstregel opgedoken waarin staat je voor bepaalde focus-functies moet updaten naar een nieuwere versie van iOS. En dat zal wel iOS 16 zijn.

Meer instellingsmogelijkheden

Wat zouden de nieuwe instellingsmogelijkheden dan kunnen inhouden? Denk bijvoorbeeld aan nauwkeurigere instellingen voor welke websites je tijdens een focus in Safari mag bezoeken of dat contactpersonen je alleen via bepaalde apps mogen bereiken. Eventueel zou je zelfs meldingen binnen apps nauwkeuriger kunnen instellen.

Meer nieuws voor Apple News

In Nederland (en België) hebben we nog steeds geen toegang tot Apple News. Voor het kleine aantal landen waar de dienst wel beschikbaar is, lijkt in iOS 16 een nieuw type content eraan te komen.

Want ook voor Apple News is in de code van iOS 15.5 een tekstregel opgedoken. Hierin staat dat je je apparaat moet updaten om het type content te bekijken en dat News niet meer volledig ondersteund wordt voor oudere apparaten.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom iOS 16?