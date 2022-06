Deze iOS 16-functies zijn exclusief voor nieuwe iPhones

Deze week kondigde Apple heel wat toffe functies aan die met iOS 16 naar de iPhone komen. Maar helaas zijn er ook functies waarvoor je minimaal een iPhone XS/XR, iPhone 11 of iPhone 13 nodig hebt. Hieronder lees je welke functies je wellicht moet missen.

iOS 16-functies voor iPhone XS en nieuwer

Veel van de iPhone-functies die Apple presenteerde, zijn alleen beschikbaar voor iPhones met een A12 Bionic-chip of nieuwer. Dit betekent dat je een iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11 (Pro), iPhone SE (2e of 3e generatie), iPhone 12 (Pro) of iPhone 13 (Pro) nodig hebt.

Heb je een iPhone 8, iPhone 8 Plus of iPhone X? Dan heeft jouw toestel weliswaar iOS 16 ondersteuning, maar moet je toch wat functies missen. Dit zijn ze:

Livetekst in video’s. In iOS 15 introduceerde Apple de functie Livetekst. Daarmee kopieer je tekst uit foto’s, en vanaf iOS 16 werkt dit ook met video’s. De functie werkt onder meer in Foto’s en Safari.

Snelle taken in Livetekst. Telefoonnummers bellen, websites bezoeken, tekst vertalen, valuta omrekenen en meer: via Livetekst heb je aan één tik genoeg om de actie uit te voeren.

Nieuwe talen voor Livetekst. Met iOS 16 herkent Livetekst ook Japanse, Koreaanse en Oekraïense teksten. Maar vreemd genoeg heb je daar wel een iPhone XR/XS of nieuwer voor nodig.

Onderwerp naar voren halen. In afbeeldingen kun je het onderwerp eenvoudig naar voren halen, of isoleren door de achtergrond te verwijderen. Het werkt met onder meer Foto’s, screenshots, ‘Snelle weergave’ en Safari.

Emoji versturen via Siri. Verstuur je een bericht via Siri, dan kun je ook een emoji versturen. Je roept iets als ‘Emoji met vrolijk gezicht’. Het is beschikbaar in zeven talen, maar het Nederlands zit daar niet tussen.

Medicijnen toevoegen met iPhone-camera. Door de camera van de iPhone op het etiket van een geneesmiddel te richten, voeg je hem toe aan de Gezondheid-app. Helaas is de functie er vooralsnog alleen voor gebruikers in de VS.

Afbeeldingen zoeken in meer apps. Met iOS 16 gebruikt Spotlight ook informatie uit afbeeldingen in Berichten, Notities en Bestanden om te zoeken. Hierbij zoekt Spotlight onder meer naar personen, scènes, dieren of teksten in afbeeldingen.

Vernieuwde dicteerfunctie. De dicteerfunctie krijgt een nieuwe interface. Daarmee schakel je gemakkelijk tussen je stem en het typen op het scherm, want het toetsenbord blijft in beeld. Zo kun je typen, de cursor verplaatsen en QuickType-suggesties invoegen zonder dat je het dicteren hoeft te stoppen.

iOS 16-functies voor iPhone 11 en nieuwer

Live bijschriften. Met de toegankelijkheidsfunctie ‘Live bijschriften’ krijgen doven en slechthorenden live ondertiteling tijdens een telefoon- of FaceTime-gesprek. De functie werkt ook bij een vergader-app, social media-app, het streamen van media of wanneer ze met iemand praten.

Desk View. Met het nieuwe macOS Ventura gebruik je je iPhone als webcam. Je kunt daarbij de functie Desk View inschakelen, die tegelijkertijd het gezicht van de gebruiker en een bovenaanzicht van het bureau laat zien. Maar daar heb je wel de ultragroothoeklens van de iPhone 11 of nieuwer voor nodig.

iOS 16-functies voor iPhone 13 en nieuwer

Voorgrondvervaging in portretfoto’s. In de portretmodus kun je objecten op de voorgrond van een foto onscherper maken voor een realistischer scherptediepte-effect.

Verbeterde kwaliteit bij Filmmodus. Met de Filmmodus maak je op een iPhone 13 (Pro) video’s met scherptediepte-effect. Dat is nu nauwkeuriger bij gezichten en rond de randen van haar en bril.

Er zijn ook veel functies die wél naar je iPhone komen. Nieuwsgierig naar welke dat zijn? Bekijk het artikel Apple kondigt iOS 16 officieel aan: hier lees je alles over de update.