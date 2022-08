iOS 16: deze grote iPhone-functies zijn over een maand beschikbaar

Nog een paar weken, en dan mogen we de grote iPhone-update van 2022 installeren. iOS 16 komt namelijk in september uit, met allerlei coole functies. Hieronder noemen we de leukste features die al de volgende maand op je iPhone staan.

iOS 16: de grootste vernieuwingen

Vorig jaar veranderde er weinig met iOS 15, maar met iOS 16 pakt Apple groter uit. Het vergrendelscherm gaat bijvoorbeeld compleet over de schop, het batterijpercentage keert terug, het delen van iCloud-foto’s wordt makkelijker en meer.

Om iOS 16 op je iPhone te installeren, heb je een iPhone 8 (Plus) of nieuwer nodig. De eerste generatie iPhone SE (uit 2016), iPhone 6s en iPhone 7 vallen buiten de boot: deze toestellen blijven steken op iOS 15. Hieronder lees je over de grootste vernieuwingen om naar uit te kijken.

1. Nieuw toegangsscherm

Vind je het leuk om je iPhone te personaliseren? Straks kan er meer, dankzij een vernieuwd iPhone-toegangsscherm. Dit is het scherm dat je ziet als je toestel nog vergrendeld is. Het ontwerp hiervan kun je met iOS 16 aanpassen. Zo is het mogelijk om de kleuren en het lettertype van de klok te veranderen.

Ook zijn er widgets op het toegangsscherm te plaatsen. Zo zie je op je toegangsscherm wat je volgende agenda-afspraak is, of voeg je snelkoppelingen voor je smart home toe. Meer over het vernieuwde toegangsscherm lees je in een artikel over het lockscreen in iOS 16.

2. Eind van de reCAPATCHA

Apple maakt korte metten met de vervelende reCAPTCHA-puzzels, die ons allemaal irriteren terwijl we proberen te raden hoeveel stoplichten er op een foto staan. In iOS 16 wordt een zogeheten Private Access Token gebruikt om je te verifiëren bij een website of app.

De token gebruikt een combinatie van gegevens over je apparaat en je Apple ID om een website te laten weten dat je een mens bent, in plaats van een robot. Dit gebeurt allemaal op de achtergrond via iCloud, dus een onmogelijke puzzel oplossen is niet nodig.

3. Batterijpercentage

Het is een kleine aanpassing, maar het maakt veel iPhone-gebruikers blij: het batterijpercentage keert terug. Die moet je nog wel eerst activeren in de Instellingen-app, bij ‘Batterij’. Na het activeren zie je het percentage in het batterij-icoon. Vreemd genoeg kun je het percentage niet bij alle iPhones activeren. Bij een iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini en iPhone 13 mini heb je de optie niet.

4. Veel kleine, maar leuke verbeteringen

Het leukste van een grote iPhone-update zijn de vele kleine, maar nuttige toevoegingen. Ook in iOS 16 zijn ze volop aanwezig. Zo maak je gemakkelijk een sticker van een foto, kun je eindelijk je wifi-wachtwoord bekijken, is je album met verborgen foto’s te vergrendelen en meer.

Neem vooral een kijkje naar het artikel 19 geheime iOS 16 functies die je moet kennen om te ontdekken wat er nog meer nieuw is in de aanstaande iPhone-update. De software komt waarschijnlijk eind september uit. De precieze datum maakt Apple naar verwachting tijdens het iPhone-event van september bekend, waarin de iPhone 14-serie wordt aangekondigd.

