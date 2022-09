iOS 16 is razend populair: dit zijn dé features om over te stappen

iOS 16 is populair! Het nieuwe besturingssysteem is nog maar net uit, maar veel iPhone-gebruikers hebben iOS 16 al geïnstalleerd. Dit zijn de features van iOS 16 waarom je moet overstappen.

iOS 16 is populair vanwege deze features

De bevinding is afkomstig van onderzoeksbureau Mixpanel. Volgens het bedrijf is iOS 16 na negen dagen al geïnstalleerd op 23,26 procent van alle iPhones die ervoor in aanmerking komen. Dat iOS 16 populair is, komt met name door de nieuwe features.

Dit zijn vooral de visuele vernieuwingen, zoals het verbeterde lockscreen met een nieuwe look. Daarnaast zijn ook de widgets die je op het vergrendelscherm kunt plaatsen een van de nieuwe populaire nieuwe features van iOS 16.

Toen iOS 15 een jaar geleden uitkwam, was het besturingssysteem na tien dagen pas op 19,3 procent van de iPhones geïnstalleerd. Gebruikers waren terughoudend met het installeren vanwege alle bugs die er aanvankelijk in zaten. Vergelijkbare visuele vernieuwingen zoals we nu in iOS 16 zien, waren er toen helemaal niet.

iOS 16 installeren nog niet vereist

Als je op dit moment iOS 15 wilt blijven gebruiken, is dat geen enkel probleem. Apple zorgt nog steeds voor beveiligingsupdates, dus het installeren van iOS 16 is zeker geen vereiste. Dat was bij het verschijnen van iOS 15 niet anders. Je kon toen nog maandenlang iOS 14 blijven gebruiken.

Mixpanel schat in dat iOS 15 momenteel nog op zo’n 67 procent van alle iPhones is geïnstalleerd. Een kleine tien procent heeft nog een iPhone met een oudere versie van iOS. Apple heeft zelf nog niets gezegd over het aantal installaties van iOS 16. Maar de afgelopen jaren bleek elke keer dat de gegevens van Mixpanel dicht bij de waarheid liggen.

In oktober verschijnt de eerstvolgende update. iOS 16.1 voegt dan weer een aantal nieuwe features toe. In deze update zit onder meer een verbeterde batterij-indicator. Ook hoef je met iOS 16.1 niet langer elke kopieer- en plakpoging expliciet goed te keuren. Mogelijk stijgt het aantal gebruikers dat het nieuwe besturingssysteem installeert dan nog een stuk meer.

