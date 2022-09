iOS 16 is uit: deze iPhone-functies moet je zeker proberen

Downloaden maar! Vanaf nú kun je iOS 16 installeren op je iPhone. Het is dé iPhone-update van 2022 en de software brengt veel nieuwe functies. Hieronder lees je alles over de update.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16 downloaden

Sinds vanavond om 19:09 uur is iOS 16 beschikbaar voor de iPhone. Anders dan in andere jaren komt de iPad-update niet tegelijk met de iPhone. Apple heeft gezegd dat iPadOS 16 in oktober wordt vrijgegeven.

Alle iPhones vanaf de iPhone 8 hebben iOS 16 ondersteuning. De iPhone 6s (Plus), iPhone SE 2016 en iPhone 7 (Plus) blijven steken op iOS 15. Op deze toestellen is het dus niet mogelijk om iOS 16 te downloaden.

iOS 16 installeren

Het is eenvoudig om de grote iPhone-update binnen te halen. We raden het aan om eerst een iPhone-backup te maken. Volg vervolgens de onderstaande stappen om iOS 16 te installeren:

Zorg dat je iPhone- of iPad-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang hem aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en tik op ‘Werk bij naar iOS 16’.

Het kan overigens zijn dat de update niet direct zichtbaar is, of erg langzaam downloadt. Bij een grote software-update als deze proberen veel gebruikers tegelijk de nieuwe versie te downloaden. Hierdoor ontstaan soms digitale wachtrijen. Probeer het installeren van iOS 16 in dat geval op een later moment.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De nieuwe functies van iOS 16

iOS 16 is een grote update voor de iPhone. Wat meteen in het oog springt, is het vernieuwde toegangsscherm dat je kunt customizen met widgets. Daarnaast is het batterijpercentage terug van weggeweest, is het gemakkelijker om iCloud-foto’s te delen, maak je eenvoudig vrijstaande afbeeldingen en meer.

Hieronder zetten we de belangrijkste iOS 16-functies onder elkaar, met een link naar het artikel waar je er meer over leest.