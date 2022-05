Datum iOS 16 event bekend: op deze dag is WWDC 2022

Benieuwd naar welke grote functies dit jaar naar de iPhone komen? Apple onthult ze tijdens WWDC 2022, een evenement waarbij de nieuwste besturingssystemen worden gepresenteerd. En daarvan heeft Apple zojuist de definitieve datum bekendgemaakt.

Datum iOS 16 event

Apple bevestigt dat de keynote voor de WWDC (Worldwide Developers Conference) op maandag 6 juni van start gaat, om 19:00 uur Nederlandse tijd. Vanaf dit moment onthult Apple zijn nieuwste besturingssystemen, waaronder iOS 16, iPadOS 17, macOS 13 en watchOS 9.

Net zoals bij andere Apple-events kun je live naar de WWDC 2022 kijken. Dit kan onder meer op het YouTube-kanaal van Apple, waar een livestream wordt uitgezonden. Ook is de conferentie te zien op de Event-pagina van Apple, of via de Apple TV.

Opnieuw gaat het om een virtueel evenement, dus er zal geen live-publiek aanwezig zijn. Wat we te zien krijgen is een gelikte videoproductie, die vooraf is opgenomen. Daarin onthullen Apple-CEO Tim Cook en zijn kompanen de nieuwe besturingssystemen.

De WWDC is een conferentie voor ontwikkelaars, dus de focus ligt op software. Maar het zou niet voor het eerst zijn dat Apple het moment aangrijpt om ook nieuwe producten te onthullen. In een artikel over de WWDC 2022 verwachtingen lees je met welke hardware Apple mogelijk op de proppen komt. Een kandidaat is bijvoorbeeld de nieuwe MacBook Air.

Uitnodiging

De uitnodiging die Apple voor de WWDC heeft verzonden, toont een rij regenboogkleurige Memoji’s, met de woorden ‘Swiftly approaching’ eronder. Mogelijk is dit een aanwijzing dat Apple iets onthult over de nieuwe VR-headset, die het bedrijf naar verluidt aan het eind van dit jaar lanceert.

Volgens geruchten kan de VR-bril namelijk overweg met Memoji. Dit zijn gepersonaliseerde emoji’s die je gezichtsuitdrukkingen in realtime nabootsen. De iPhone kan dit ook, maar de headset zou beschikken over 14 (!) camera’s die het gezicht van de gebruiker volgen. Dit moet zorgen dat de Memoji de uitdrukkingen en mondbewegingen zeer nauwkeurig weergeeft.

Release iOS 16

De nieuwe functies van iOS 16 en de overige besturingssystemen zijn dus op 6 juni bekend. Helaas is de software niet meteen te installeren; eerst wordt alles grondig met bèta’s (testversies) getest. Naar verwachting zijn de besturingssystemen in september voor iedereen te downloaden.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over iOS 16, iPadOS 16 en de andere besturingssystemen?