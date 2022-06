iPhone krijgt met iOS 16 nieuwe sport-app: Conditie

Wie een Apple Watch draagt, kent de Conditie-app al. Maar met iOS 16 is de app voor het tracken van je activiteiten voor het eerst voor iedere iPhone-bezitter beschikbaar – ook zij die geen Apple Watch hebben.

Conditie-app iPhone

Een Apple Watch is ideaal om je sportactiviteiten te meten, maar een iPhone kan ook het een en ander tracken. Met behulp van verschillende sensoren houdt de iPhone bijvoorbeeld het aantal stappen en de loopafstand bij. Die gegevens zijn met iOS 16 te zien in de Conditie-app. iOS 16 is in het najaar beschikbaar.

Open je de vernieuwde Conditie-app, dan zie je boven het aantal stappen, de loopafstand en het geschatte aantal verbrande calorieën. Rechts toont een bewegingsring hoe ver je al bent. Standaard is het bewegingsdoel 450 cal, maar dit kun je bijstellen.

De Conditie-app is kan handig zijn voor wie geen Apple Watch heeft, of een andere fitnesstracker om de pols draagt. Wandel je regelmatig, dan motiveert de Conditie-app om in beweging te blijven. Nu worden gegevens over het aantal stappen ook bijgehouden, maar moet je daarvoor graven in de Gezondheid-app. Daar tik je op ‘Gegevens>Activiteit’ om statistieken over het aantal stappen en de wandel- en hardloopafstand te zien.

Meer statistieken

Door in het tabblad ‘Overzicht’ op het bovenste Activiteit-blok te tikken, zie je meer statistieken. De bovenste bewegingsringen tonen de activiteit van de afgelopen week. De grafiek onder ‘Bewegen’ visualiseert op welke momenten van de dag je vooral actief was. Bij het tabblad ‘Delen’ kun je de activiteitsgegevens met iemand delen. Leuk voor een beetje competitie.

Op dit moment is de Conditie-app nog niet erg betrouwbaar, zoals je misschien al was opgevallen in het screenshot. Maar iOS 16 bevindt zich nog in een testfase en veel foutjes moeten nog worden verholpen. We verwachten dat dit bij de officiële release van iOS 16 is opgelost.

Op dit moment is de Conditie-app nog niet erg betrouwbaar, zoals je misschien al was opgevallen in het screenshot. Maar iOS 16 bevindt zich nog in een testfase en veel foutjes moeten nog worden verholpen. We verwachten dat dit bij de officiële release van iOS 16 is opgelost.