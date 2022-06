iOS 16: zeg maar dag tegen die irritante CAPTCHA

De nieuwste versie van iOS zit boordevol nieuwe functies en features. Maar een van de beste iOS 16-verbeteringen heeft te maken met de CAPTCHA. Binnenkort hoef je dan nooit meer die vervelende zoekplaatjes op te lossen!

Nooit meer CAPTCHA-irritaties in iOS 16

Je komt ze regelmatig tegen als je een website bezoekt: van die vervelende zoekplaatjes waarin je bijvoorbeeld de stoplichten aan moet geven. Vaak moet je dit ook nog eens meerdere keren achter elkaar doen.

Zijn het geen stoplichten, dan krijg je een rekensom of een zoekplaatje waar je de cijfers uit moet halen. Soms past het plaatje niet eens op het scherm van je iPhone, en dan wordt het nog eens extra lastig om de CAPTCHA op te lossen. Supervervelend en de oorzaak voor veel boos getik op het scherm van de iPhone.

Toch is er goed nieuws, want met iOS 16 lijkt er een eind te komen aan de CAPTCHA-perikelen van menig iPhone-gebruiker. Er komt een functie om de CAPTCHA door je iPhone af te laten handelen.

Private Access Token in iOS 16

Dit wordt gedaan met een ‘Private Access Token’. Hierin staan bepaalde gegevens van je iPhone (of ander apparaat) en je Apple ID. De token kan dan worden gebruikt om te laten zien dat je een echt persoon bent. Dit wordt gedaan zonder dat er persoonlijke informatie of identiteit gegevens gedeeld worden met de website.

Apple zegt zelf dat de websites die deze tokens ontvangen alleen kunnen checken dat ze geldig zijn. Het is voor de sites onmogelijk om jouw identiteit als bezoeker te achterhalen.

Automatisch verificatie: standaard ingeschakeld in iOS 16

De optie die hier allemaal voor zorgt in iOS 16 heet ‘Automatisch verificatie’. De instelling staat standaard ingeschakeld wanneer je iOS 16 hebt geïnstalleerd. Om zeker te zijn dat ook bij jou de functie om de CAPTCHA automatisch in te vullen aanstaat, kun je het in iOS 16 op de volgende manier checken.

Automatisch verificatie aanzetten op iPhone: automatisch CAPTCHA’s invullen Ga naar ‘Instellingen’; Tik op je ‘Apple ID’ en kies voor ‘Wachtwoord en beveiliging’; Scrol naar beneden en controleer of de schuifknop bij ‘Automatisch verificatie’ ingeschakeld is.

Wat is een CAPTCHA eigenlijk?

Het woord CAPTCHA staat voor (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Het is een soort test waarmee je kunt laten zien dat je een mens bent en geen computer die probeert in te breken op een account.

Er zijn verschillende soorten CAPTCHA’s. Je moet dank denken aan een soort zoekplaatjes waar je bijvoorbeeld stoplichten of boten aan moet geven. Maar het kunnen ook een afbeeldingen met slecht te lezen tekst of cijfers zijn.

Sommige CAPTCHA’s moet je zelfs meerdere keren invullen wat zorgt voor de nodige irritaties. Toch zijn ze wel belangrijk. Veel sites gebruiken een CAPTCHA om accounts veilig te houden. Zou dit niet gebeuren, dan kunnen kwaadwillenden (makkelijker) aan de haal gaan met je accountgegevens. Gelukkig lijkt het erop dat in iOS 16 de irritaties met de CAPTCHA voor een groot gedeelte voorbij zijn.

