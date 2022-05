iOS 16: ‘eerste publieke bèta is vertraagd door softwarefouten’

iOS 15.5 is pas uit, maar er zijn alweer nieuwe geruchten over iOS 16 verschenen. De eerste publieke bèta van iOS 16 lijkt vertraagd te zijn door fouten in de software. Meer hierover lees je in dit artikel!

Lees verder na de advertentie.

‘iOS 16 vol met fouten – publieke bèta komt later’

Apple gaat naar alle waarschijnlijkheid iOS 16 officieel aankondigen tijdens WWDC 2022. Dit evenement voor software-ontwikkelaars zal plaatsvinden op 6 juni. Mondjesmaat krijgen we steeds meer informatie over de nieuwe software voor de iPhone. Helaas zegt betrouwbare Apple-analist Mark Gurman op Twitter dat de eerste bèta (testversie) van iOS 16 die jij kan downloaden vertraagd is.

De reden? iOS 16 zit nog vol met bugs (fouten in de software). Normaal verschijnt de publieke bèta tegelijkertijd met de tweede testversie voor ontwikkelaars. Volgens Gurman is dat straks pas bij de derde bèta van iOS 16 het geval.

Is dit erg? Nee, eigenlijk niet! We hopen dat er juist veel veranderingen gaan komen in deze nieuwe versie van iOS voor je iPhone. Als er veel fouten in zitten, kan dat betekenen dat er ook veel nieuwe functies in iOS 16 gaan komen. De ontwikkelaars bij Apple moeten dan veel nieuwe programmeercode toevoegen aan het huidige besturingssysteem en dat gaat niet altijd even soepel.

Onze verwachtingen voor iOS 16

Het duurt nog een half maandje, maar we weten nu al hoe iOS 16 er straks ongeveer uit komt te zien. Zo komt er naar alle waarschijnlijkheid een nieuw toegangsscherm met een ander lettertype. Daarnaast denken we dat Apple ook de widgets op het thuisscherm gaat updaten. De widgets worden mogelijk een stuk interactiever.

Slimme notificaties en always-on display

Daarnaast hopen we op slimmere notificaties, zoals we in macOS 12 al zien. Je iPhone gaat dan op basis van jouw gebruik, passende reacties voorstellen. Als laatste gaan er geruchten dat je iPhone in iOS 16 eindelijk een always-on display gaat krijgen. Hiermee staat je iPhone altijd een beetje aan en fungeert het bij jouw afwezigheid als een soort van klok. Met de eerste bèta van iOS 16 gaan we zien welke functies en geruchten er daadwerkelijk verschijnen. Ook al duurt dat dus nog even …