iOS 16 bèta 8: is dit de laatste bèta voor de officiële release van iOS 16?

We verwachten dat het maximaal nog maar twee weken duurt; dan kan je iOS 16 downloaden en installeren. Is de net verschenen iOS 16 bèta 8 dan de laatste testversie vóór de officiële release van iOS 16?

iOS 16 bèta 8: dit is er nieuw

Apple heeft vandaag iOS 16 bèta 8 voor ontwikkelaars uitgebracht, een week nadat de zevende ontwikkelaarsbèta verscheen. Sinds de eerste aankondiging krijgen we bijna wekelijks nieuwe versies van iOS 16 doorgestuurd. Deze zijn bedoeld voor ontwikkelaars, maar wij als publieke testers kunnen deze ook installeren. De release van de inmiddels achtste bèta van iOS 16 betekent dat de officiële lancering dichtbij is.

Bij het uitrollen en testen van de eerste bèta was alles nog nieuw en werd ook constant nog aangepast. Nu zien we echter geen grote vernieuwingen of aanpassingen meer. Dat er in deze update met name nog bugs opgelost worden, duidt erop dat een release aanstaande is. Toch sommen we de iOS 16-veranderingen nog even voor je op.

Dit zijn de grote veranderingen van iOS 16

iOS 16 introduceert onder andere een vernieuwd vergrendelscherm. Deze kan je helemaal persoonlijk maken. Ook hebben enkele Apple-apps nieuwe functies gekregen, zoals de Mail-app en de Berichten-app. Daar kan je nu een verzonden mail of bericht terughalen of verwijderen.

Daarnaast zet Apple met iOS 16 in op het delen van informatie en bestanden. Safari ondersteunt gedeelde tabbladen met andere gebruikers en met de iCloud-fotobibliotheek kunnen gebruikers gemakkelijker foto’s delen met familieleden. Dit is nog maar het topje van de ijsberg. In het onderstaande artikel lees je meer over de beste en leukste iOS functies.

Wanneer verschijnt iOS 16?

We hoorden vorige week van Apple-insider Mark Gurman dat Apple zo goed als klaar is met het afronden van de uiteindelijke versie van iOS 16. We zien de nieuwe software voor je iPhone altijd in september verschijnen met de aangekondigde iPhone van dat jaar. Meestal gebeurt dat een week na het iPhone-event.

Voor de nieuwe keynote ‘Far Out’ hebben we al een uitnodiging gekregen! Op woensdag 7 september gaat Apple daar onder andere de iPhone 14 aankondigen. Dit betekent dat we iOS 16 waarschijnlijk in de week van 12 september kunnen installeren. Op onder andere iPadOS 16 moet je nog wel even wachten.

