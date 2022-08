iOS 16 bèta 6 is uit (en dit is er nieuw in de update)

Een week na de vorige update, heeft Apple nu iOS 16 bèta 6 uitgebracht. iPhoned vertelt je precies wat er nieuw is in deze update!

iOS 16 bèta 6: nieuwe functies

De release van iOS 16 komt langzaam maar zeker dichterbij, maar Apple brengt nog regelmatig nieuwe bèta-versies uit van het iPhone-besturingssysteem. Inmiddels zijn we al bij bèta 6 van iOS 16. Hier lees je wat er deze keer nieuw is in de update!

Jammer genoeg lijkt het erop dat Apple in deze update vooral software-updates en oplossingen voor programmafouten heeft gestopt. Toch heeft Apple een kleine verandering doorgevoerd in bèta 6 van iOS 16.

Het batterijpercentage kun je nu uitzetten in de energiebesparingsmodus van iOS 16 bèta 6 (rechts)

Batterijpercentage niet meer altijd te zien in Energiebesparingsmodus

Een van de grootste veranderingen in bèta 5 van iOS 16 was dat je het batterijpercentage weer kon zien in de statusbalk van je iPhone. Hiermee hoefde je niet meer eerst het bedieningspaneel te openen om het batterijpercentage te bekijken.

Je had zelf de keuze of je het batterijpercentage wilde aanzetten. Alleen wanneer je de energiebesparingsmodus inschakelde werd ook automatisch het batterijpercentage aangezet. Je kon het batterijpercentage vervolgens ook niet los uitzetten, tot de energiebesparingsmodus werd uitgezet.

In iOS 16 bèta 6 heeft Apple deze functie aangepast. Je kunt nu zelfs wanneer de energiebesparingsmodus aanstaat het batterijpercentage aan- of uitzetten.

Meer over iOS 16

iOS 16 wordt natuurlijk dé grote update van dit jaar voor iPhone en iPad. Wanneer we kijken naar voorgaande jaren zal iOS 16 in de tweede of derde week van september verschijnen.

Er komen een heleboel nieuwe functies aan: zo krijgt het lockscreen een flinke opfrisser, komt er een speciale isolatiemodus tegen cyberaanvallen en krijg je veel extra functies voor het delen (en opschonen) van je foto’s. Wil je meer weten over iOS 16? Lees dan onderstaand artikel even door of check onze iOS 16-overzichtspagina!

