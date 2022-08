iOS 16 bèta 5 is uit: dit zijn alle nieuwe functies

Er is weer een nieuwe bèta-versie verschenen van iOS 16. Wil je weten wat Apple dit keer heeft veranderd? Geen probleem! iPhoned vertelt je alles over de belangrijkste, nieuwe functies van iOS 16 bèta 5!

iOS 16 bèta 5: dit is er nieuw

De uiteindelijke release van iOS 16 komt steeds dichterbij, maar in de tussentijd brengt Apple regelmatig een nieuwe bèta-versie met nieuwe functies uit. Inmiddels zijn we aangekomen bij bèta 5 van iOS 16 en dit zijn de belangrijkste functies!

1. Batterijpercentage keert terug in de statusbalk

Misschien wel de grootste verandering in bèta 5 van iOS 16 is de terugkeer van een oude bekende. Het is nu namelijk mogelijk om het batterijpercentage weer in de statusbalk te plaatsen (op iPhones met Face ID).

De iPhone SE 2022 was nog een van de weinige iPhones waarmee je altijd het percentage kon zien in iOS 15 (als je de functie aan hebt staan). Op een iPhone met Face ID en iOS 15 krijg je het batterijpercentage pas te zien als je het bedieningspaneel opent.

Nu gaat dat veranderen in iOS 16. Wanneer je de functie aanzet krijg je het percentage altijd te zien in het batterij-icoontje van je iPhone. Je weet dus altijd precies hoeveel lading je accu nog heeft.

2. Nieuwe geluiden voor ‘Zoek mijn’

Apple heeft een aantal geluiden aangepast in bèta 5 van iOS 16. Wanneer je in de ‘Zoek mijn’-app op ‘Speel geluid af’ tikt, krijg je nu een iets ander geluid te horen. Het nieuwe geluid hoor je ook als je vanaf de Apple Watch je iPhone ‘pingt’.

3. Mini-muziekspeler heeft een kleine visualisatie

Wanneer je muziek afspeelt en je de muziekspeler op je ontgrendelscherm bekijkt, zie je nu rechtsboven een kleine visualisatie. Deze reageert ook daadwerkelijk op de muziek die je op dat moment afspeelt.

4. Perspectiefeffect is verdwenen in iOS 16 bèta 5

Wanneer je een achtergrond instelde had je altijd de optie om een ‘Perspectiefeffect’ aan te zetten. Deze optie is nu verdwenen in bèta 5 van iOS 16. Misschien dat de functie nog terugkomt, want het is een optie die al behoorlijk lang beschikbaar is op Apple’s smartphones.

5. Dolby Atmos en Lossless in Muziek-app

In de Muziek-app zijn de Dolby Atmos- en Lossless-icoontjes verplaatst. In iOS 15 stonden ze nog onder de ‘Speel af’-knop. Nu staan ze meteen naast het muziekgenre.

6. Screenshots maken

Wanneer je een screenshot maakt in iOS 16 en die vervolgens bewerkt (en op ‘Gereed’ tikt), krijg je nu een extra optie te zien. Je kunt namelijk voor ‘Kopieer en verwijder’ kiezen. Zo komt het gemaakte screenshot niet je fotobibliotheek en kun je de afbeelding nog wel even in een WhatsApp-bericht plakken.

7. SOS-noodoproep

De optie ‘SOS-noodmelding’ heeft in bèta 5 van iOS 16 een andere naam gekregen. Nu heet de optie ‘SOS Noodoproep’.

