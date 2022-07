iOS 16 bèta 4 is uit: dit zijn alle nieuwe functies op een rij

Na een wat langere pauze is het nu eindelijk weer bèta-tijd! Apple heeft iOS 16 bèta 4 uitgebracht. iPhoned brengt je op de hoogte van alles wat er nieuw is in Mail, Berichten, op je vergendelscherm, en nog meer!

iOS 16 bèta 4

Nadat we wat langer op een ontwikkelaars-bèta hebben moeten wachten – misschien door de release van de publieke bèta – heeft Apple nu iOS 16 bèta 4 uitgebracht. De uiteindelijke release in september komt dus steeds dichterbij. Ook krijgen we een veel completer beeld van het nieuwe besturingssysteem van de iPhone en worden er nog nieuwe functies toegevoegd of bestaande functies gewijzigd. Dit is het iPhoned-overzicht van alle nieuwe of gewijzigde functies in iOS 16 bèta 4.

Vergrendelscherm: finetuning en muziekspeler

De meeste liefde heeft Apple in het nieuwe vergrendelscherm van iOS 16 gestoken. In bèta 4 zien we meer verbeteringen daarvoor. Zo werd de interface voor het designen van een thuisscherm wat gepolijst en bovendien is er een nieuwe ‘Voeg widget toe’-knop voor het vergrendelscherm. Dat maakt het duidelijker dat je daar nu widgets kan gebruiken.

De muziekspeler kreeg in iOS 16 al een groot redesign, maar nu is dat ontwerp lichtjes gewijzigd. Het lettertype is wat dikker geworden, en als je de volumeregelaar versleept, dan wordt die groter.

Berichten en mails intrekken

Een van de grootste nieuwe functies van iOS 16 is de mogelijkheid om berichten (in de app Berichten) in te trekken of te wijzigen. Eerst kon je het versturen van een bericht 15 minuten lang nog ongedaan maken. Dit is nu verkort naar 2 minuten. Ook mag je maximaal 5 keer een bericht wijzigen – en alle vorige versies blijven met een extra tik zichtbaar voor de ontvanger.

Het intrekken van mails is nu ook wat flexibeler. Voorheen had je altijd 20 seconden de tijd om het verzenden ongedaan te maken. Nu kun je in ‘Instellingen>Mail’ een eigen periode kiezen, tot max 30 seconden.

Nieuwe wallpapers voor CarPlay en Woning, Continuity Camera met uitleg

Apple heeft nieuwe wallpapers aan CarPlay en de Woning-app toegevoegd. Deze maken het mogelijk om je autoradio of besturingscentrale voor je slimme huis nog persoonlijker te maken. De wallpapers zijn dus helemaal in lijn met het algehele motto van iOS 16: personalisatie!

Continuïteitscamera, de functie om je iPhone als webcam voor je Mac te gebruiken, heeft nu duidelijkere uitleg tijdens het instellen. Ook is er een nieuwe knop om ‘Desk view’ te starten. De ultragroothoekcamera van je iPhone legt met deze functie het gebied op je bureau (vóór je Mac) vast – handig als je tutorials op YouTube maakt of iets dergelijks.

Blijf op de hoogte van iOS 16

