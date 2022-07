iOS 16 bèta 3 is uit (en dit zijn de nieuwe functies)

Apple heeft bèta 3 van iOS 16 uitgebracht met een aantal nieuwe functies. De bèta is op dit moment alleen nog beschikbaar voor ontwikkelaars, maar wij vertellen je alvast wat er nieuw is!

iOS 16 bèta 3: dit zijn de nieuwe functies

Er is weer een nieuwe bèta van iOS 16 verschenen en dit keer zitten er een aantal nieuwe functies in. Jammer genoeg is deze bèta nog steeds niet beschikbaar voor het grote publiek en kunnen op dit moment alleen ontwikkelaars ermee aan de slag. Geen nood, want wij vertellen je nu alvast wat er nieuw is.

1. Gedeelde iCloud fotobibliotheek

Apple had deze functie al tijdens de WWDC 2022 laten zien, maar nog niet alle onderdelen waren beschikbaar. In de derde bèta heeft Apple nu de functie uitgebreid. Met de gedeelde iCloud-bibliotheek kun je maximaal vijf vrienden of familieleden uitnodigen om foto’s te delen. Iedereen kan foto’s toevoegen, verwijderen en bewerken.

Lees meer: foto’s delen met iCloud – dat wordt een stuk makkelijker in iOS 16

2. Isolatiemodus beschikbaar in bèta 3 van iOS 16

Een nieuwe functie in iOS 16 is de isolatiemodus (lockdown mode). Deze functie staat standaard uit, maar kun je vinden onder ‘Instellingen > Privacy en beveiliging > Isolatiemodus’. De functie is bedacht om je te beschermen tegen een cyberaanval. Daar hoef je vaak als normale gebruiker niet bang voor te zijn, en daarom is deze functie eigenlijk alleen belangrijk voor bijvoorbeeld politici.

Zet je de isolatiemodus aan, dan worden veel functies op de iPhone uitgeschakeld. Zo worden onder andere FaceTime-gesprekken van onbekenden en bepaalde onderdelen van websites geblokkeerd.

3. Lockscreen heeft nieuwe lettertypes

Een van de grootste aanpassingen in iOS 16 zijn de wijzigingen van het lockscreen. Je kunt nu bijvoorbeeld widgets plaatsen op het vergrendelscherm en de klok heeft een nieuwe look gekregen. In bèta 3 van iOS 16 heeft het lockscreen nog een aantal nieuwe lettertypes erbij gekregen. Zo heb je straks nog meer keuze om het scherm naar wens aan te passen.

En nog wat kleine veranderingen …

Er zijn ook een aantal kleine veranderingen. In bèta 3 van iOS 16 is het nu mogelijk om de atriumfibrillatie-geschiedenis (hartritmestoornis) te bekijken. Deze functie is vooralsnog alleen beschikbaar in Amerika. Daarnaast laat de kalender-widget niet meer de gegevens van je volgende afspraak zien als je iPhone nog vergrendelt is.

Herinneringen krijgt nieuwe functie in bèta 3 van iOS 16

Verder heeft de app Herinneringen een nieuwe optie in de instellingen, genaamd ‘include Due Today’. Deze functie laat onder andere ook de herinneringen zien waarvan de datum al verlopen is. Opvallend is wel dat deze functie nog in het Engels is.

Widgets blokkeren niet meer de wallpaper van de Aarde

De achtergrond van de Aarde wordt niet meer geblokkeerd door de widgets. Wanneer je in bèta 3 van iOS 16 widgets op je lockscreen hebt staan schuift de wereldbol iets omlaag.

Een oude bekende keert terug

En … de wallpaper met de clownvis is weer terug, maar alleen voor sommige gebruikers. Niet iedereen krijgt deze achtergrond namelijk te zien. De wallpaper is een oude bekende en werd door Steve Jobs gebruikt tijdens de introductie van de iPhone in 2007.

