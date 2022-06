Tweede bèta van iOS 16 beschikbaar voor ontwikkelaars: dit is er nieuw

Apple heeft de tweede bèta van iOS 16 beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars. De software brengt een aantal updates en verbeteringen met zich mee.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16 bèta 2 nu beschikbaar voor ontwikkelaars

De eerste ontwikkelaarsbèta van iOS 16 is nog maar een paar weekjes beschikbaar, maar Apple heeft alweer flink wat verbeteringen doorgevoerd in een tweede bètaversie. Naast een betere algehele stabiliteit heeft Apple ook daadwerkelijk nieuwe functies toegevoegd. In dit artikel nemen we de belangrijkste veranderingen van iOS 16 bèta 2 met je door.

Een belangrijke kanttekening is dat deze tweede iOS 16-bèta waarschijnlijk al bestond voordat de eerste bètaversie überhaupt beschikbaar was. De kans is dus klein dat specifieke bugs nu al zijn opgelost. Apple rondt nieuwe testversies van iOS vaak een aantal weken voor de release af, dus de eerste échte probleemoplossingen zien we op z’n vroegst pas in de derde bèta. Ook kunnen functies die bijvoorbeeld nieuw zijn in de derde bèta eventueel weer verdwijnen in de vierde.

Nieuwe functies voor het toegangsscherm

Het toegangsscherm ontvangt in iOS 16 de grootste update ooit. Zo zijn er nieuwe lettertypes voor de klok, kunnen gebruikers widgets toevoegen, staan notificaties op een andere plek en zijn er allerlei toffe nieuwe achtergronden beschikbaar. In de tweede bèta voegt Apple nog een aantal kleine functies toe. Zo werkt het veranderen van je wallpaper nu een stuk overzichtelijker.

Ook zijn er twee nieuwe filter-opties voor de foto die je als achtergrond gebruikt. Apple herinnert gebruikers er nu aan dat ze in- en uit kunnen zoomen door een knijpbeweging op het scherm te maken. Heb je een oudere iPhone, zoals een iPhone XR of XS? Dan beschik je in de tweede bèta van iOS 16 over de dynamische aardbol-achtergrond. Deze was in de eerste bètaversie enkel beschikbaar voor de iPhone 11 en nieuwer.

Lees ook: Hebben! Ontdek alle nieuwe wallpapers van iOS 16

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Andere toevoegingen in de tweede iOS 16-bèta

Veruit de meeste aanpassingen bevinden zich rondom het toegangsscherm, maar Apple heeft ook op andere plekken verbeteringen doorgevoerd. Zo is het filteren van berichten verbeterd. Ook kunnen gebruikers video’s in de systeemplayer voortaan doorspoelen, door het scherm lang ingedrukt te houden en te slepen. Tot slot is het maken van een iCloud-backup voortaan mogelijk via 4G- en 5G-internet.

De tweede bèta van iOS 16 is pas net beschikbaar, dus we moeten de software nog uitvoerig testen. Wie weet komen we nog andere nieuwe functies of problemen tegen. Naar verwachting komt brengt Apple iedere twee á drie weken een nieuwe bèta van iOS 16 uit. We zijn erg benieuwd wat er nog allemaal gaat veranderen voordat de software beschikbaar wordt voor het grote publiek.

Gebruik jij de bèta-versie van iOS 16 al op jouw iPhone? Laat in de reacties onder dit artikel vooral even weten wat je van de software vindt. Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app en houd onze website in de gaten!

Meer over iOS 16: