iOS 16.1 bèta 2: deze functies krijgt je iPhone er straks bij

iOS 16 is nog niet zo lang uit, maar binnenkort kunnen we alweer de eerste tussentijdse update installeren. Daarvan is nu de tweede iOS 16.1 bèta verschenen. Wat is er precies nieuw?

iOS 16.1 bèta 2

Een van de nieuwe functies van iOS 16 is de mogelijkheid om het batterijpercentage in de statusbalk te plaatsen. Althans: dan kan bij de meeste iPhones. Vanaf iOS 16.1 is de batterij-indicator er ook voor de iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini en iPhone 13 mini, zo wees de eerste bèta van iOS 16.1 al uit.

In de tweede bèta heeft Apple opnieuw gewerkt aan het batterij-icoon. Nu is het met iOS 16 zo dat het batterijpictogram met het percentage vol blijft, wat verwarrend is. Pas als de batterij onder de 20 procent duikt verandert het icoontje.

Batterij-icoon beweegt weer mee

In iOS 16.1 heeft Apple dit aangepakt. Het icoontje geeft weer een indicatie van de batterijstatus en is niet langer altijd vol. Is het batterijpercentage 75 procent, dan is het batterij-icoon dus ook voor driekwart gevuld. Apple heeft ook het lettertype van het batterijpictogram aangepast, waardoor het iets groter is geworden.

Meldingen klembord

Apple lost met iOS 16.1 ook een probleem op waarbij je veelvuldig toestemming moet geven voor toegang tot het klembord. Je hoeft niet langer elke kopieer- en plakpoging expliciet goed te keuren. Waarschijnlijk zit deze bugfix ook in een update die volgende week verschijnt: dat zal iOS 16.0.2 zijn.

De bug met de trillende iPhone 14 Pro camera is nog niet verholpen in de iOS 16.1 bèta 2. Wel heeft Apple gezegd dat het probleem volgende wordt week opgelost, dus dat zal dan ook in iOS 16.0.2 zijn.

Wil je meer weten over de vernieuwingen van iOS 16? Check het artikel iOS 16 is uit: deze iPhone-functies moet je zeker proberen.