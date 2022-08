iOS 16 brengt batterijpercentage terug – maar niet naar alle iPhones

Eindelijk heeft de iPhone het straks weer: een batterijpercentage in de statusbar. Sinds de iPhone X in 2017 was dit percentage verdwenen, maar die keert met iOS 16 terug. Althans: bij sommige iPhones.

Batterijpercentage iOS 16: welke iPhones?

Op alle iPhones met Face ID (gezichtsherkenning) was het tot nu toe niet mogelijk om het batterijpercentage in de status bar weer te geven. Een icoontje in de rechterbovenhoek geeft een indicatie, maar een specifiek getal zie je niet. Een grote ergernis voor veel iPhone-gebruikers.

Met iOS 16 keert het veelgevraagde batterijpercentage weer terug naar de status bar, zo blijkt uit de vijfde bèta (testversie) van het nieuwe besturingssysteem. Bij ‘Instellingen>Batterij’ vind je dan een optie om het batterijpercentage weer te geven. Dat ziet er anders uit dan voorheen: het percentage is te zien in het batterij-icoon, in plaats van ernaast.

Batterijpercentage niet voor alle iPhone-modellen

Vreemd genoeg is het percentage niet voor alle iPhone-modellen beschikbaar. Bij een iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini en iPhone 13 mini heb je de optie niet. De eerste twee zijn iPhones met een lcd-scherm. Mogelijk vond Apple de resolutie daar te laag om het percentage mooi te krijgen. De mini-iPhones hebben echter een hoge pixeldichtheid, dus het is vreemd dat de optie daar ontbreekt.

Bij deze iPhones kun je het batterijpercentage vanaf iOS 16 wél activeren:

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone X

Overigens is er al een manier om het batterijpercentage te zien. Veeg hiervoor het Bedieningspaneel tevoorschijn; dit doe je door van rechtsboven het scherm naar beneden te vegen. Bij de iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini en iPhone 13 mini blijft dat dus de enige manier.

Gelukkig zijn er ook veel iPhone-functies die naar álle iPhones komen. Benieuwd naar wat er nieuw is in het nieuwe iPhone-besturingssysteem? Check onze artikelen hieronder. Naar verwachting komt de software in september uit. Iedereen met een iPhone 8 of nieuwer kan iOS 16 dan installeren.