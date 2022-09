iOS 16 batterij snel leeg: dit is de oplossing

Er zijn veel gebruikers van iOS 16 waarbij de iPhone-batterij snel leegloopt na het installeren van de software-update. Heb jij ook dit probleem? iPhoned vertelt wat je moet doen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

We kunnen nu al bijna twee weken genieten van de iOS 16-update. En de nieuwe software-update is razend populair. Naast de vele handige functies, zoals het vernieuwde lockscreen of het verwijderen van berichten, is het jammer genoeg niet alleen maar genieten van de update. Bij veel gebruikers is de batterij een stuk sneller leeg en moeten ze de iPhone een stuk vaker aan de lader leggen. Wat is er aan de hand?

Waardoor loopt de batterij snel leeg?

Gebruikers klagen dat de update de batterijduur van hun iPhone kapot heeft gemaakt. Hoewel het na een software-update niet gek is dat accuduur even ‘moet wennen’, lijkt het bij iOS 16 veel erger.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Na het installeren van een nieuwe softwareversie moet je iPhone veel bestanden opnieuw ordenen. Het lijkt dan alsof je batterij slechter is geworden, maar stiekem is je iPhone ontzettend hard aan het werk.

De batterijklachten nemen daarna vrij snel af, maar bij iOS 16 blijven gebruikers melden dat de batterij snel leeg is. Op Twitter wordt gezegd dat Apple dit expres heeft gedaan om je aan te moedigen over te stappen op de gloednieuwe iPhone 14. Dit blijven echter complottheorieën.

Apple heeft onlangs iOS 16.0.2 gelanceerd. Hierin vinden we niets over het verbeteren van de batterij terug. Een iets grotere aanstaande update (iOS 16.1) worden een aantal fouten gefixt, maar is er niets te zien over problemen met de batterij.

Dit kan je doen tegen de leeglopende batterij

Eerder schreven we al over de batterijslurpende functie ‘Toetsenbordfeedback’ in iOS 16. Deze optie laat jouw toetsenbord trillen als je tikt. Echter, je batterij loopt ook sneller leeg als je deze functie van iOS 16 inschakelt. In het artikel ‘iOS 16: Toetsenbordfeedback slurpt batterij leeg – zo zet je het uit‘ lees je hoe het het uitzet.

Is dit niet de oplossing? Dan moet je even langer geduld hebben. Vaak lossen deze accuproblemen zich vanzelf op, maar heeft je iPhone deze keer wat langer de tijd nodig. ‘Downgraden’ naar iOS 15 is overigens niet mogelijk.

Draait je iPhone nog op iOS 15 en ben je bijvoorbeeld bang dat je iPhone trager is na de update? Lees dat ons artikel ‘iOS 16: nu updaten of liever nog even wachten?‘. Hierin leggen vertellen we wat je het beste kunt doen.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!