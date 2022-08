iOS 16: deze toffe Apple Music-functies krijgt je iPhone erbij

Je krijgt er veel functies bij met iOS 16 op je iPhone, maar ook bij Apple Music gaan er wat zaken veranderen. iPhoned vertelt wat je moet weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze Apple Music-functies krijg je in iOS 16

Apple liet jammer genoeg niet veel los over wat er gaat veranderen bij Apple Music in iOS 16 tijdens de WWDC 2022. Er komen geen hele grote veranderingen aan, maar er zitten een aantal toffe nieuwe functies in die je zeker leuk gaat vinden.

Afspeellijsten sorteren in iOS 16: Apple Music

Straks kun je in iOS 16 de Apple Music-afspeellijsten op je iPhone en iPad eindelijk sorteren. Je hebt dan de keuze om de lijst te ordenen op ‘Titel’, ‘Artiest’, ‘Album’ en ‘Releasedatum’. Daarnaast kun je de sortering oplopend of aflopend instellen.

De profielpagina van artiesten krijgt in iOS 16 (links) meer opties.

Favoriete artiesten

Je krijgt er een nieuwe optie bij op de profielpagina van een artiest. Wanneer je rechtsboven op het ster-icoontje tikt krijg je voortaan een bericht over nieuwe muziek van je favoriete artiesten, nieuwe functies, live-evenementen en speciale aanbiedingen.

Volumeknop is verdwenen

Verdwenen is misschien ietwat overdreven, maar Apple Music in iOS 16 heeft geen knopje meer op de volumebalk. Dat maakt voor de functionaliteit niet heel veel uit, maar het is wel lastiger om te zien hoe hard (of zacht) je de muziek hebt staan. Overigens is het bolletje ook bij de muziekvoortgang verdwenen, maar zijn de balkjes wel wat dikker geworden.

Apple Music in iOS 16 (links) en iOS 15 (rechts)

Albumhoezen hebben meer afgeronde hoeken

Wanneer je naar albums, afspeellijsten of liedjes zoekt, krijg je altijd een lijst met zoekresultaten te zien. Als je héél goed kijkt naar de gevonden albumcovers, zie je dat er een kleine verandering is doorgevoerd. De hoeken van de albums hebben namelijk wat meer afgeronde hoeken.

Lockscreen met Apple Music in iOS 16 (links) en iOS 15 (rechts)

Apple Music widget aanpassingen op het lockscreen

De Apple Music-widget (die je te zien krijgt op het lockscreen wanneer je muziek afspeelt) heeft een kleine upgrade gekregen. Heb je bijvoorbeeld AirPods of een HomePod verbonden, dan krijg je dat nu voortaan te zien in het kleine venster.

Heb je nog geen AirPods, maar ben je wel op zoek? Bekijk dan onze AirPods-prijsvergelijker voor de beste prijs!

Liedjes verslepen om af te spelen

Het wordt makkelijker om nieuwe liedjes te toe voegen aan je huidige Apple Music-afspeellijst in iOS 16. Normaal tik je op de drie puntjes naast het liedje en kies je voor ‘Speel hierna af’ om het nummer toe te voegen aan de muzieklijst.

Vanaf iOS 16 wordt het ook mogelijk om liedjes (en complete albums) naar de huidige lijst te slepen. De toegevoegde nummers worden dan automatisch als volgende afgespeeld.

Nog meer kleine veranderingen bij Apple Music in iOS 16

Er zijn nog een aantal kleine veranderingen die Apple Music gaat krijgen. Zo kun je voortaan muziek van de ene naar de andere HomePod afspelen, zonder eerst AirPlay te moeten gebruiken.

Apple Music krijgt ook een betere intergratie met SharePlay. SharePlay maakt het makkelijker om muziek, films en foto’s te delen met je vrienden en familie. Met SharePlay kan je bijvoorbeeld samen naar een film kijken of lekker uit de dak gaan door met z’n allen naar hetzelfde liedje te luisteren.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!