iOS 16: nieuwe functies voor AirPods (en dit gaat er nog meer veranderen)

iOS 16 zit boordevol nieuwe functies, maar ook je AirPods krijgen er een paar nieuwe features bij. iPhoned vertelt je wat er straks allemaal gaat veranderen.

iOS 16: dit gaat er veranderen voor je AirPods

Het is nog even wachten voordat iOS 16 echt uitgebracht wordt, maar we kunnen je al wel vertellen dat ook je AirPods nieuwe features gaan krijgen. Er komt onder andere een nieuwe functie voor ruimtelijke audio bij en het wordt makkelijker om de instellingen van je AirPods te bekijken en aan te passen.

AirPods-instellingen iOS 16

Het eerste dat je opvalt wanneer je de AirPods gebruikt op een iPhone met iOS 16 zijn de instellingen. Wanneer je in iOS 15 de instellingen van de AirPods wilt wijzigen moet je eerst naar ‘Instellingen > Bluetooth’. Daar tikte je vervolgens op het informatie-icoontje (de ‘i’ in een cirkel) om de instellingen van de AirPods te bekijken.

In iOS 16 kan het nog steeds op deze manier, maar komt er ook een makkelijkere manier voor je AirPods bij. Wanneer je de op ‘Instellingen’ tikt (en je AirPods zijn verbonden met je iPhone), zie je onder je Apple ID een nieuwe optie voor je AirPods staan. Tik je hierop, dan krijg je meteen de instellingen van je oordopjes te zien.

Gepersonaliseerde ruimtelijke audio

Een andere nieuwe functie is ‘Gepersonaliseerde ruimtelijke audio’. Deze functie vind je in de instellingen van je AirPods. Je kunt hiermee het ruimtelijk geluid nog beter afstemmen op jouw wensen. Je iPhone maak hiervoor een scan van je oor.

Het fijne hiervan is dat de instellingen op al je Apple-apparaten wordt overgenomen. Je hoeft het dus maar een keer in te stellen. Je moet er dan wel voor zorgen dat je hetzelfde Apple ID op je apparaten gebruikt.

iOS 16: publieke bèta is al beschikbaar

Wil je nu al aan de slag met iOS 16 en je AirPods? Dat kan, want de publieke bèta van iOS 16 is door iedereen te installeren. Maak dan in ieder geval eerst een back-up van je iPhone en lees onderstaand artikel nog even goed door. Er zitten namelijk wel wat haken en ogen aan wanneer je de bètaversie van de update gaat installeren.

