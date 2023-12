Apple brengt iOS 16.7.4 uit: deze problemen worden opgelost

Apple heeft naast iOS 17.2.1 nóg een update uitgebracht, want voor oudere iPhones is iOS 16.7.4 nu beschikbaar. Dit probleem wordt opgelost!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16.7.4 is uit

Apple heeft een nieuwe versie van iOS 16 uitgebracht. Met iOS 16.7.4 wordt er een probleem opgelost in de software, er komen dus geen nieuwe functies naar je iPhone met de update. De tussentijdse update is bedoeld voor oudere iPhones, die geen ondersteuning meer hebben voor iOS 17. Ieder jaar valt er een generatie van de iPhone af bij een iOS-update, dit jaar waren dat de iPhone X en de iPhone 8 (Plus).

Lees ook: AirTag delen: in iOS 17 kan het eindelijk (en zo werkt het)

Deze telefoons blijven steken op iOS 16, waardoor er dus geen nieuwe features meer naar de iPhones komen. Apple voorziet oude modellen wel nog steeds van tussentijdse updates, om problemen op te lossen en de beveiliging bij te houden. Het is daarom belangrijk om je iPhone geregeld bij te werken naar de nieuwste software, ook als je een ouder model hebt. Wij vertellen je wat er verandert met iOS 16.7.4.

Probleem met apps wordt opgelost

Met de update lost Apple een probleem op, waarbij bepaalde apps niet geïnstalleerd konden worden op oudere iPhones. Dit probleem doet zich voor bij apps die standaard op je iPhone staan, zoals Berichten of Telefoon. Wanneer je één van deze Apple-apps hebt verwijderd, kon je ze niet meer opnieuw installeren als je iPhone op iOS 16.7.3 of ouder draaide. Met iOS 16.7.4 is dat wél weer mogelijk.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je kunt na de update dus weer alle apps van Apple probleemloos op je iPhone installeren. Naast iOS 16.7.4 heeft Apple ook iPadOS 16.7.4 uitgebracht. Met die software-update wordt hetzelfde probleem opgelost, maar dan op de iPad. Bij iPads die draaiden op iPadOS 16.7.3 of ouder was het namelijk ook niet mogelijk om verwijderde Apple-apps opnieuw te installeren.

Voor nieuwere iPhones is iOS 17.2.1 beschikbaar

Apple heeft voor oudere iPhones dus iOS 16.7.4 uitgebracht, maar voor nieuwe functies moet de iPhone ondersteuning hebben voor iOS 17. De iPhone XS en nieuwer draait op dit moment op iOS 17. Voor deze telefoons heeft Apple gisteravond iOS 17.2.1 uitgebracht, waarmee belangrijke beveiligingsproblemen zijn opgelost. Lees hier meer over de nieuwste iOS-update.

Lees ook: Spijt van iOS 17? Zo ga je weer terug naar iOS 16 op je iPhone

Heeft jouw iPhone geen ondersteuning voor iOS 17? Zorg er dan voor dat je iPhone binnenkort wordt bijgewerkt naar iOS 16.7.4, zodat je zeker weet dat de telefoon naar behoren werkt. Wil je de nieuwe functies van iOS 17 gebruiken? Dan moet je naar een nieuwe iPhone gaan kijken. De iPhone 15 Pro (Max) is de beste iPhone van dit moment. Voor een lagere prijs heb je de iPhone 15 (Plus). Bekijk hier de beste prijzen: