iOS 16.6 is uit – dit is waarom je deze update nu moet installeren

Er is weer een nieuwe update beschikbaar voor je iPhone! Deze belangrijke problemen worden opgelost met iOS 16.6.

Apple lanceert iOS 16.6

Apple heeft een nieuwe iOS-versie gelanceerd! In iOS 16.6 worden voornamelijk belangrijke problemen opgelost en beveiligingsupdates uitgevoerd. In iOS 16.5.1 (c) werd al een groot beveiligingslek gedicht in Apple’s Webkit. Dat is het programma waar alle webbrowsers in iOS op moeten draaien, waaronder Safari en Chrome. In de nieuwe iOS-update worden nog meer problemen met Webkit verholpen.

Het lek in Webkit was inmiddels algemeen bekend, waardoor hackers ook op de hoogte waren van het beveiligingsprobleem. Apple bracht daarom eerder dus al iOS 16.5.1 (a) en iOS 16.5.1 (c) uit, om zo de belangrijkste problemen op te lossen. Met iOS 16.6 wordt een grotere update naar je iPhone gebracht, waarmee een einde wordt gemaakt aan alle beveiligingsproblemen met Webkit en de kernel.

Beveiligingsprobleem in Zoek mijn

In iOS 16.6 wordt bovendien een belangrijk beveiligingslek in Zoek mijn gedicht. Door een bug in de eerdere iOS-versies was het voor (ontwikkelaars van) apps mogelijk om informatie over je locatie in te zien. Het is niet bekend of enkel gaat om de locatie van je iPhone, of ook van andere contacten die hun locatie met je delen in Zoek mijn. Dit lek is in iOS 16.6 in ieder geval opgelost.

Verder is iOS 16.6 voornamelijk bedoeld om problemen van iOS 16.5 te verhelpen. Zo wordt het probleem met de smart-home standaard Matter opgelost. Als je met de huidige iOS-versie probeert om via de Woning-app in een nieuwe kamer een Matter-device te verbinden, dan werkt dat niet vanuit de lijst met beschikbare apparaten. In iOS 16.6 is dit wel weer mogelijk.

iOS 17 verschijnt bijna

Het is belangrijk om iOS 16.6 direct te downloaden, want de meeste beveiligingsproblemen waren al algemeen bekend. Door je iPhone te updaten, weet je zeker dat je gegevens weer veilig zijn. Er komen verder dus geen nieuwe functies naar je iPhone met iOS 16.6. Heel gek is dat niet, want iOS 17 verschijnt bijna.

In september komt de compleet nieuwe iOS-versie naar je iPhone, waardoor iOS 16.6 de laatste iOS 16-update is. Inmiddels heeft Apple iOS 17 gepresenteerd, dus we weten wat er met de nieuwe update gaat veranderen. Ben je benieuwd naar alle nieuwe functies? Lees dan hier alles over iOS 17.

