iOS 16.6 bèta 4: verhelpt deze versie het batterijprobleem?

Naast de bèta’s van iOS 17 is er ook een test van iOS 16.6. Inmiddels is de vierde bèta uit. Wat zit er nieuws in, en verhelpt iOS 16.6 bèta 4 eindelijk het batterijprobleem van iOS 16.5?

iOS 16.6 bèta 4: wat is er nieuw

De vierde bèta van iOS 16.6 volgt weer exact twee weken na de derde bèta. Het testen verloopt dus redelijk synchroon met de testversies van iOS 17. Maar terwijl we op deze grote update nog tot ergens in september moeten wachten, verschijnt iOS 16.6 al veel sneller. Waarschijnlijk is het al binnen drie tot vier weken zover, want meestal verschijnen er zo’n 5 of 6 testversies.

De écht grote nieuwe functies zoals dynamische widgets of de Stand-by-modus zitten pas in iOS 17, maar wat heeft iOS 16.6 dan te bieden? We nemen je even mee langs de nieuwe dingen die voor deze versie gepland staan, evenals de veranderingen in de nieuwste bèta.

iOS 16.6 bèta 4: de grote nieuwe functie

De grootste nieuwe functie van iOS 16.6 is best wel verborgen, maar is tegelijkertijd een belangrijke aanvulling. In de nieuwe versie wordt namelijk een nuttige veiligheidsfunctie geïntroduceerd. Die gaat over het verifiëren of een bericht dat je via iMessage krijgt wel van de juiste persoon afkomstig is.

Kort door de bocht krijg je een waarschuwing als een iMessage-bericht van een niet geverifieerd apparaat afkomstig is. Op die manier moeten oplichting en account-overnames verhinderd worden. Deze Contact Key Verification is de laatste van een drietal veiligheidsfuncties die Apple in december 2022 had aangekondigd. Veiligheidssleutels voor je Apple ID en uitgebreide privacy zijn al voor alle gebruikers toegankelijk.

Probleem met Matter en Woning

Daarnaast verhelpt iOS 16.6 een probleem met de smart-home standaard Matter. Als je met de huidige iOS-versie probeert om via de Woning-app in een nieuwe kamer een Matter-device te verbinden, dan werkt dat niet vanuit de lijst met beschikbare apparaten. De tijdelijke oplossing is om het apparaat via de QR-code toe te voegen. Dat werkt wel, maar het is natuurlijk fijn als ook de handmatige methode via de lijst gewoon kan. En dat gebeurt dus in iOS 16.6.

Batterijprobleem in iOS 16

Het blijft nog twijfelachtig of Apple ook het accuprobleem aanpakt dat in iOS 16.5 werd geïntroduceerd. Sinds deze versie uit is, klagen verschillende gebruikers op Twitter en Reddit dat hun batterij sneller leeg gaat. Nu is dat meestal het geval na een update, maar bij iOS 16.5 hebben de klachten tot nog toe niet afgenomen. Ook iOS 16.5.1 lijkt dit probleem nog niet verholpen te hebben.

Dus hopen we bij iPhoned dat Apple eens grondig naar dit batterijprobleem kijkt. Hoe je erachter komt of jij last hebt van dit specifieke accuprobleem? Herstart je iPhone even voordat je gaat slapen en zet hem ’s nachts eens op de vliegtuigmodus. Meestal is het accupercentage de volgende dag dan hooguit 1 of 2 procent gedaald, maar met de batterijbug zijn dat vaak zo’n 10 procent. Overdag is dat effect nog erger, maar dan merk je het minder door het actieve gebruik van je iPhone.

iOS 16.6 release

Zoals gezegd verwachten we dat iOS 16.6 over drie tot vier weken gaat verschijnen. We rekenen op eind juli. Wil je meteen een seintje krijgen als de update uit is? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief. In beide zullen we het meteen melden als de update uit is.