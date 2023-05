iOS 16.5 is uit! Deze nieuwe functies komen naar je iPhone

Apple heeft iOS 16.5 uitgebracht! In de nieuwste iOS-versie komen weer een aantal toffe en handige functies naar je iPhone. Wij vertellen je wat er nieuw is.

Apple lanceert iOS 16.5

Updaten maar! Apple heeft de definitieve versie van iOS 16.5 uitgebracht. Uit eerdere testversies van iOS 16.5 werd al duidelijk dat het gaat om een kleine iOS-update. Toch komen er een aantal handige nieuwe functies naar je iPhone. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

1. Schermopname maken met Siri

Maak je vaak screenshots en schermopnames? Dan is er goed nieuws, want in iOS 16.5 wordt het mogelijk om een schermopname te maken met behulp van Siri. Het is nu al mogelijk om een screenshot of schermafbeelding te maken met Siri, maar een schermopname was nog teveel gevraagd van de stemassistent. Daar komt met iOS 16.5 eindelijk verandering in.

Om een schermopname te maken met Siri zeg je simpelweg “Hey Siri, start een schermopname”. Er wordt dan automatisch een schermopname gestart, mits je Siri natuurlijk ingeschakeld hebt. De schermopname kan vervolgens ook gestopt worden via Siri. Super handig als je je handen even vol hebt, maar toch een opname van je scherm wilt maken.

Let op: waarschijnlijk wordt deze functies beetje bij beetje uitgerold. Dus het kan zijn dat je nog eventjes moet wachten.

2. Pride Edition-achtergrond beschikbaar in iOS 16.5

Ieder jaar brengt Apple een nieuwe achtergrond uit in het thema van Pride. Dat is dit jaar niet anders: Apple heeft de nieuwe achtergrond met alle kleuren van de regenboog inmiddels onthuld. De Pride Edition-achtergrond komt in iOS 16.5 naar je iPhone.

Bij de Pride Edition-achtergrond en -wijzerplaat hoort natuurlijk ook een passend Apple Watch-bandje met dezelfde kleuren. Het Pride Edition-bandje is geschikt voor een Apple Watch Series 3 of nieuwer van 41 millimeter en 45 millimeter. Vanaf 24 mei is het bandje verkrijgbaar voor 49 dollar. In Nederland kost het bandje waarschijnlijk 49 euro.

3. Nieuwe functies in de Apple News- en Apple TV-app

In iOS 16.5 is er een nieuw venster toegevoegd aan de Apple News-app. In dit nieuwe tabblad wordt al het actuele sportnieuws getoond. Van deze toevoeging zal je in Nederland en België weinig merken, want Apple News is hier nog steeds niet beschikbaar. Het is nog onbekend of (en wanneer) de dienst wel naar Nederland en België komt.

Daarnaast wordt het in Apple’s TV-app mogelijk om twee schermen tegelijk te streamen als je niet in de app zit. Deze functie, ook wel beeld-in-beeld genoemd, is nu beschikbaar met slechts één video op hetzelfde moment. Straks kan je dus twee video’s tegelijk bekijken. Handig als er bijvoorbeeld twee sportwedstrijden op hetzelfde tijdstip worden uitgezonden.

4. Kleine bugfixes in de nieuwe iOS-update

Zoals bij iedere update worden er nog een aantal kleine bugfixes uitgevoerd in iOS 16.5 Zo werkte in sommige gevallen Spotlight niet naar behoren, dat in de nieuwe iOS-update verholpen moet zijn. Ook de Schermtijd-functie had te maken met een bug, waardoor de functie plots werd gereset en niet synchroniseerde met alle Apple-apparaten. In iOS 16.5 is dit opgelost.

In iOS 16.5 verhelpt Apple als laatste nog een bug in CarPlay. In iOS 16.4 spelen podcasts soms niet af als de iPhone verbonden is met CarPlay. De nieuwe iOS-update moet dit probleem eveneens verhelpen.

Laatste iOS 16-update voor iOS 17

iOS 16.5 wordt waarschijnlijk één van de laatste iOS 16-updates, alleen iOS 16.6 volgt nog. Dit is de laatste versie van iOS 16, want in juni presenteert Apple iOS 17. Eerst leek het er nog op dat iOS 17 geen grote update zou worden door de presentatie van de Apple Reality, maar recente geruchten spreken dit weer tegen. Lees hier alles wat we tot nu toe weten over iOS 17.

