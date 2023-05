Nieuwe iOS 16.5 bèta is uit – wanneer komt de definitieve update?

Een week na de derde testversie heeft Apple iOS 16.5 bèta 4 al uitgebracht. Wanneer kunnen we de definitieve update voor je iPhone verwachten?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple brengt nieuwe testversie uit voor iOS 16.5

Vorige week lanceerde Apple de derde testversie voor iOS 16.5, waarin weer een aantal nieuwe functies voor je iPhone onthuld werden. Op de vierde testversie hoefden we niet lang te wachten, want Apple heeft vandaag iOS 16.5 bèta 4 uitgebracht. Dit is een publiekelijke testversie, dat betekent dat iedereen met een developer-account hem kan installeren.

Lees ook: iPhone tips: 3 functies van iOS 16 (die je eigenlijk móét weten)

Dat Apple iOS 16.5 bèta 4 voor het grote publiek beschikbaar heeft gesteld betekent dat de definitieve update waarschijnlijk niet lang meer op zich laat wachten. De vierde testversie is naar verwachting de laatste bèta voor de officiële release. Wij vertellen je wanneer iOS 16.5 officieel wordt uitgebracht én welke nieuwe functies met de update naar je iPhone komen.



Nieuwe iOS-update verschijnt waarschijnlijk half mei

Volgende maand is de jaarlijkse WWDC, Apple’s eigen evenement waar iOS 17 wordt gepresenteerd. Met het oog op deze lancering is het vrijwel zeker dat iOS 16.5 deze maand nog wordt uitgebracht. Ter vergelijking: iOS 15.5 werd vorig jaar op 15 mei gereleased. We kunnen iOS 16.5 dit jaar waarschijnlijk rond dezelfde datum verwachten.

Dit wordt naar verwachting de laatste iOS 16-update voor de release van iOS 17, de volgende grote update voor je iPhone. Apple presenteert iOS 17 al op 5 juni, maar de officiële release van iOS 17 volgt pas in september. Dan wordt namelijk ook de iPhone 15-reeks wordt gelanceerd. Ben je benieuwd welke functies naar iOS 17 komen? Eerder zetten we alles wat we tot nu toe weten voor je onder elkaar.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen grote nieuwe functies in iOS 16.5

Door de naderende presentatie van iOS 17 brengt Apple geen grote nieuwe functies meer naar je iPhone met iOS 16.5. Het wordt daarom een kleine update, waarbij vooral Siri een nieuwe functie krijgt. Het is in iOS 16.5 straks mogelijk om schermopnames te maken met Apple’s stemassistent.

Om een schermopname te maken met Siri zeg je straks simpelweg “Hey Siri, start een schermopname”. Er wordt dan automatisch een schermopname gestart, mits je Siri natuurlijk ingeschakeld hebt. De schermopname kan vervolgens ook gestopt worden via Siri.

Daarnaast krijgt Apple News er een nieuwe functie bij. In dit nieuwe venster wordt al het actuele sportnieuws getoond. Van deze toevoeging zal je in Nederland en België weinig merken, want Apple News is hier nog steeds niet beschikbaar. Hier zal iOS 16.5 dus maar een kleine update zijn.

Apple brengt bijzondere iOS-update uit

Het is dus nog even wachten op iOS 16.5, maar Apple heeft deze week wel een andere iOS-update uitgebracht. En dit is een bijzondere update, Apple heeft namelijk voor de eerste keer gebruik gemaakt van hun ‘snelle beveiligingsmaatregelen’-service (Rapid Security Responses in het Engels). Hier lees je meer over de bijzondere beveiligingsupdate voor je iPhone en iPad.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!