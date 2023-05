iOS 16.5 RC is uit – nog maar één week wachten op de update

Apple heeft de release candidate van iOS 16.5 uitgebracht en aangekondigd dat de definitieve update volgende week verschijnt. Deze nieuwe functies zitten in iOS 16.5 RC.

Apple lanceert iOS 16.5 RC

Een week voor de definitieve update heeft Apple de Release Candidate (RC) van iOS 16.5 uitgebracht. Dit is de laatste testversie van iOS 16.5, de officiële release volgt vaak minder dan een week na de RC. Apple heeft dit bevestigd bij de presentatie van nieuwe watchOS- en iOS-achtergronden in het thema van Pride. Deze achtergronden verschijnen volgende week met iOS 16.5 en watchOS 9.5.

Dit wordt naar verwachting de laatste iOS 16-update voor de release van iOS 17, de volgende grote update voor je iPhone. Apple presenteert iOS 17 al op 5 juni, maar de officiële release van iOS 17 volgt pas in september. Door de naderende presentatie van iOS 17 brengt Apple geen grote nieuwe functies meer naar je iPhone met iOS 16.5. Wij zetten de nieuwe functies voor je onder elkaar.

Nieuwe functies in iOS 16.5

Uit eerdere testversies van iOS 16.5 werd al duidelijk dat het gaat om een kleine update. Siri krijgt er in ieder geval een functie bij in de iOS-update. Het is in iOS 16.5 straks namelijk mogelijk om schermopnames te maken met de stemassistent. Om een schermopname te maken met Siri zeg je straks simpelweg “Hey Siri, start een schermopname”. De opname stoppen gaat eveneens via de stemassistent.

Daarnaast krijgt Apple News er een nieuw tabblad bij. In dit nieuwe venster wordt straks al het actuele sportnieuws getoond. Van deze toevoeging zal je in Nederland en België weinig merken, want Apple News is hier nog steeds niet beschikbaar. Het is nog onbekend of (en wanneer) de dienst wel naar Nederland en België komt.

Kleine bugfixes in de nieuwe iOS-update

Daarnaast lost Apple nog een aantal kleine problemen op in iOS 16.5. In sommige gevallen werkte Spotlight niet naar behoren, dat in de nieuwe iOS-update verholpen moet zijn. Ook de Schermtijd-functie had te maken met een bug, waardoor de functie plots gereset werd en niet synchroniseerde met alle Apple-apparaten. In iOS 16.5 is dit opgelost.

In de beschrijving van iOS 16.5 RC noemt Apple als laatste nog een bug in CarPlay. In iOS 16.4 spelen podcasts soms niet af als de iPhone verbonden is met CarPlay. De nieuwe iOS-update moet dit probleem eveneens verhelpen.

iOS 16.5 verschijnt volgende week

Apple heeft bij de presentatie van de nieuwe Pride Edition-achtergronden dus bevestigd dat iOS 16.5 volgende week verschijnt. Doorgaans lanceert Apple de iOS-updates aan het begin van de week. Je kan iOS 16.5 daarom waarschijnlijk maandag- of dinsdagavond rond 19.00 uur installeren op je iPhone.

