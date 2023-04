iOS 16.5 bèta 3 is uit: welke nieuwe functies komen naar je iPhone?

Apple heeft de derde testversie van iOS 16.5 uitgebracht. Welke nieuwe functies voor je iPhone zien we terug in iOS 16.5 bèta 3?

Apple brengt iOS 16.5 bèta 3 uit

Met de naderende iOS 17-update is het de verwachting dat iOS 16.5 geen grote update wordt en iOS 16.5 bèta 3 bevestigt dat. De derde testversie voor iOS 16.5 is namelijk vandaag verschenen en de bèta bevat geen grote veranderingen. Wél weten we al dat Siri een nieuwe functie krijgt in iOS 16.5. Je kan straks namelijk een iPhone schermopname maken met je stem.

Daarnaast wordt in de komende iOS-update een nieuw venster toegevoegd in de Apple News-app. In dit nieuwe venster wordt al het actuele sportnieuws getoond. Van deze toevoeging zal je in Nederland en België weinig merken, want Apple News is hier nog steeds niet beschikbaar. Er komen in Nederland en België dus waarschijnlijk geen grote veranderingen meer naar je iPhone met iOS 16.5.

Laatste iOS 16-update voor iOS 17

iOS 16.5 wordt waarschijnlijk de laatste iOS 16-update, want in juni presenteert Apple iOS 17. Eerst leek het er nog op dat iOS 17 geen grote update zou worden door de presentatie van de Apple Reality. Recente geruchten spreken dit echter tegen, zo wordt het bedieningspaneel voor je iPhone compleet vernieuwd in iOS 17. Ook komt er een volledige nieuwe Dagboek-app naar je iPhone met de nieuwe iOS-versie.

De nieuwe iOS 16.5 bèta heeft dus weinig nieuwe functies, maar iOS 17 krijgt wél een aantal toffe nieuwe apps en updates. iOS 17 wordt op 5 juni aangekondigd tijdens de WWDC van Apple. In september is de update dan te installeren op alle iPhones die ondersteuning voor de nieuwe update krijgen. Bekijk hier alvast welke iPhones ondersteuning voor iOS 17 krijgen.

Wanneer verschijnt iOS 16.5?

Dat Apple inmiddels de derde testversie van iOS 16.5 heeft gelanceerd betekent dat de update dichtbij is. Met het oog op de aankondiging van iOS 17 in juni is het de verwachting dat Apple iOS 16.5 in mei lanceert. Ter vergelijking: iOS 15.5 werd vorig jaar op 15 mei gereleased. We kunnen iOS 16.5 dit jaar waarschijnlijk rond dezelfde datum verwachten.

