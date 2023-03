iOS 16.5 bèta 1 is uit: wat is er nieuw in de iPhone-update?

Deze week verscheen iOS 16.4 en we weten nu al wat de functies zijn van de volgende iPhone-update: iOS 16.5. Daarvan heeft Apple namelijk de eerste testversie (bèta) uitgebracht. Wat is er nieuw?

iOS 16.5 bèta 1: de nieuwe functies

Slechts een dag na de release van iOS 16.4 start Apple een nieuw bètatestfase. Op woensdag bracht het bedrijf de iOS 16.5 bèta 1 uit, die alleen beschikbaar is voor developers. De openbare bèta volgt waarschijnlijk later deze week, of volgende week.

Schermopname met Siri

De bèta is nog maar net uit, en nog niet alle functies zijn ontdekt of aangekondigd. Wel weten we al dat Siri een nieuwe functie krijgt. De virtuele assistent laat je vanaf iOS 16.5 een iPhone schermopname maken met je stem.

Dit doe je door simpelweg ‘Hé Siri, start een schermopname’, te roepen. Met deze opdracht wordt een video opgenomen van wat zich op het iPhone-scherm afspeelt. Je kunt op het rode vierkant tikken om de schermopname te stoppen, of je doet dit ook met je stem door ‘Stop de schermopname’ te zeggen.

Sport-tab in Apple News

Een andere toevoeging van iOS 16.5 – en waar we in Nederland nog niet veel aan hebben – is de uitbreiding van de Apple News-app. Die krijgt er een Sport-tabblad bij. Ongetwijfeld heeft Apple TV+ daarmee te maken, waarmee Apple zich meer en meer op sport focust. Het bedrijf sloot al deals met de Major League Baseball en Major League Soccer.

Meer iPhone-functies zijn nog niet bekend. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste functies? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Zo haal je alles uit je iPhone (en iPad).

Intussen kunnen we al aan de slag met al het nieuws van iOS 16.4. In een artikel lees je over alle nieuwe iPhone-functies in iOS 16.4. Of bekijk onze pagina over iOS 16 en ontdek wat er nieuw is in deze update.