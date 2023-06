iOS 16.5.1 is uit – dit is waarom je de update echt móét installeren

Apple heeft met iOS 16.5.1 een belangrijke beveiligingsupdate voor je iPhone uitgebracht! Dit is waarom je de update meteen moet installeren.

Apple lanceert iOS 16.5.1

Er is weer een nieuwe iOS-update beschikbaar voor je iPhone! Het gaat om een tussentijdse update, die voornamelijk grote problemen met de beveiliging in iOS 16 moet oplossen. In iOS 16.5.1 worden twee problemen verholpen. In zowel de Webkit als in de kernel van iOS 16 is namelijk een beveiligingslek gevonden. Het is daarom belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren.

Het lek in de kernel van iOS 16 gaf apps toegang om bepaalde codes uit te voeren in het systeem, zonder dat ze daar toestemming voor hebben. In Webkit deed zich een soortgelijk probleem voor. Als je in iOS 16 (onbewust) malware laadt, kan een hacker bepaalde codes uitvoeren op je iPhone door het lek in Webkit. Zo kan in het slechtste geval je iPhone volledig worden overgenomen.

De twee beveiligingsproblemen waren inmiddels algemeen bekend, waardoor het verstandig is om de update zo snel mogelijk te installeren. Het is namelijk goed mogelijk dat hackers al misbruik hebben gemaakt van het beveiligingslek in iOS 16. Deze problemen worden in iOS 16.5.1 opgelost, zodat je iPhone weer helemaal veilig is.

Probleem met adapter verholpen in de update

De tussentijdse update focust dus voornamelijk op de beveiliging van je iPhone, maar dat is niet alles. In iOS 16.5.1 wordt er nog een probleem opgelost, veel gebruikers hadden namelijk problemen met de Lightning-naar-usb 3-adapter. Sinds iOS 16.5 werkte deze adapter niet meer, maar dit is iOS 16.5.1 gelukkig niet meer het geval.

Voor de Mac, iPad, en Apple Watch zijn overigens soortgelijke updates uitgebracht. Het probleem met de adapter speelde alleen bij de iPhone, maar de beveiligingsproblemen zijn wel terug te vinden op andere apparaten van Apple. Controleer daarom of al je devices inmiddels zijn geüpdatet. Voor alle besturingssystemen is een update uitgebracht, ook voor de oudere OS-versies als iOS 15.

Binnenkort verschijnt iOS 16.6

iOS 16.5.1 bevat dus helaas geen nieuwe functies, maar is toch belangrijk om te installeren voor de beveiliging van je iPhone. Op de achtergrond werkt Apple aan iOS 16.6, waarmee mogelijk wel een nieuwe functie naar je telefoon komt. Ben je benieuwd wat je van die update kunt verwachten? Lees dan hier wat er gaat veranderen in iOS 16.6.

De derde testversie van iOS 16.6 is deze week verschenen en dat betekent dat we waarschijnlijk niet lang meer hoeven te wachten op de update. Apple bracht iOS 15.6 vorig jaar op 21 juli uit, dus we verwachten dat iOS 16.6 rond dezelfde periode verschijnt. Dit is waarschijnlijk de laatste iOS 16-update voor de komst van iOS 17, maar Apple kan natuurlijk altijd nog tussentijdse updates lanceren.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!