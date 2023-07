Wéér een beveiligingsupdate: Apple lanceert iOS 16.5.1 (c)

Apple heeft voor de derde dag op rij een belangrijke beveiligingsupdate uitgebracht. Dit is waarom je iOS 16.5.1 (c) meteen moet downloaden.

Apple brengt iOS 16.5.1 (c) uit

Er is weer een nieuwe beveiligingsupdate beschikbaar voor je iPhone, want Apple heeft iOS 16.5.1 (c) uitgebracht. Dit is al de derde beveiligingsmaatregel die Apple deze week heeft gelanceerd. Deze maatregelen (Rapid Security Responses in het Engels) zet Apple in om belangrijke beveiligingsproblemen op te lossen. Je herkent deze updates aan de versie-aanduiding achter de iOS-versie, nu is het versie ‘c’.

In iOS 16.5.1 (c) wordt een groot beveiligingslek gedicht in Apple’s Webkit. Dat is het programma waar alle webbrowsers in iOS op moeten draaien, waaronder Safari en Chrome. Het lek in Webkit was inmiddels algemeen bekend, waardoor hackers ook op de hoogte waren van het beveiligingsprobleem. Apple bracht daarom iOS 16.5.1 (a) uit, maar die update leidde juist tot nóg meer problemen.

Problemen met iOS 16.5.1 (a)

In iOS 16.5.1 (a) bracht Apple wijzigingen aan in Webkit, om zo het beveiligingslek te dichten. Juist deze wijzigingen veroorzaakten bij verschillende websites foutmeldingen, omdat ze niet meer ondersteund werden door Safari. Zo werkten Facebook, Instagram en Zoom niet meer naar behoren in iOS 16.5.1 (a). Dit probleem heeft Apple met iOS 16.5.1 (c) verholpen.

De versie van de iOS-versie is overigens opvallend, want Apple heeft iOS 16.5.1 (b) nooit uitgebracht. Deze update is vermoedelijk wel intern getest bij Apple, maar zorgde waarschijnlijk net als versie ‘a’ voor nieuwe problemen. Daarom heeft Apple ervoor gekozen om die beveiligingsmaatregel over te slaan en direct iOS 16.5.1 (c) uit te brengen.

Belangrijke update om op je iPhone te installeren

Met iOS 16.5.1 (c) komt er als het goed is een einde aan alle (beveiligings)problemen in iOS 16.5.1. Het is daarom belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren, zodat de beveiliging van Webkit weer in orde is. Je vindt de beveiligingsmaatregel bij de instellingen van je iPhone onder ‘Algemeen > Software-update’. Tik vervolgens op ‘Download en installeer’ om te updaten.

Zie je iOS 16.5.1 (c) nog niet? Dan moet je nog even geduld hebben, want Apple rolt de update vaak gefaseerd uit. Meestal heb je de beveiligingsmaatregel binnen 48 uur op je iPhone staan. Heb je geen zin om de update in de gaten te houden? Schakel in dat geval automatische updates voor je iPhone in. De beveiligingsmaatregel wordt dan vanzelf geïnstalleerd zodra die beschikbaar is!

