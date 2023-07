iOS 16.5.1 (a) zorgt voor veel problemen – Apple trekt update in

Apple heeft gisteren iOS 16.5.1 (a) uitgebracht om belangrijke beveiligingsmaatregelen uit te voeren, maar de update zorgt juist voor nog meer problemen. Daarom heeft Apple de update inmiddels ingetrokken.

Apple lanceert iOS 16.5.1 (a)

Apple heeft gisteren iOS 16.5.1 (a) uitgebracht, waarmee een belangrijk beveiligingsprobleem in Webkit werd opgelost. Webkit is het programma waar alle webbrowsers in iOS op moeten draaien, waaronder Safari en Chrome. Het lek in Webkit was inmiddels algemeen bekend, waardoor hackers ook op de hoogte waren van het beveiligingsprobleem.

Daarom besloot Apple om niet te wachten op iOS 16.6, maar direct in te grijpen via een snelle beveiligingsmaatregel (Rapid Security Responses in het Engels). Deze speciale updates zijn bedoeld om grote beveiligingsproblemen meteen op te lossen. Nu blijkt dat iOS 16.5.1 (a) juist nog meer problemen veroorzaakt, waardoor Apple genoodzaakt is om de update weer in te trekken.

Update zorgt voor problemen met Safari

Er worden met iOS 16.5.1 (a) wijzigingen aangebracht in Webkit, om zo het beveiligingslek op te lossen. Het beveiligingsprobleem is dus verholpen, maar de update veroorzaakt weer nieuwe problemen in Webkit. Door een bug in de beveiligingsmaatregel werkt Safari namelijk niet meer naar behoren. Safari draait, net als alle andere browsers in iOS, op Apple’s Webkit.

Het probleem in iOS 16.5.1 (a) zorgt ervoor dat sommige websites niet meer laden, omdat ze niet meer ondersteund worden door Safari. Onder andere Facebook, Instagram en Zoom hebben al gemeld problemen te hebben met Safari in de nieuwe iOS-versie. Apple heeft daarom besloten om de update terug te trekken. Je kan iOS 16.5.1 (a) dus niet meer op je iPhone installeren.

Apple werkt aan iOS 16.5.1 (b)

Heb je iOS 16.5.1 (a) al geïnstalleerd op je iPhone en heb je problemen met Safari? Dan is het mogelijk om de beveiligingsmaatregel uit te schakelen. Dit doe je door bij de instellingen van je iPhone naar ‘Algemeen > Info > iOS-versie’ te gaan. Daar heb je vervolgens de mogelijkheid om iOS 16.5.1 (a) weg te halen, zodat Safari wél weer naar behoren werkt.

Apple heeft inmiddels aangekondigd aan een nieuwe update te werken. iOS 16.5.1 (b) komt waarschijnlijk snel naar je iPhone, want Webkit is nog steeds kwetsbaar door het beveiligingsprobleem. Het is daarom de verwachting dat Apple vandaag of morgen al komt met de nieuwe update. De problemen met Safari in de eerste versie van de beveiligingsmaatregel worden dan ook opgelost.

