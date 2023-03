iOS 16.4 is uit: dit zijn alle nieuwe iPhone-functies

Installeren maar: Apple heeft iOS 16.4 zojuist officieel gelanceerd. Ben je benieuwd naar de nieuwe functies in de iOS-update? Wij zetten alle nieuwe functies voor je onder elkaar.

Release iOS 16.4

Na een aantal testversies is het eindelijk zover: Apple heeft iOS 16.4 officieel uitgebracht. Waar iOS 16.3 voornamelijk een beveiligingsupdate was, brengt iOS 16.4 wél een aantal toffe nieuwe functies naar je iPhone. Ben je benieuwd welke functies dat zijn? iPhoned zet de belangrijkste nieuwe features voor je onder elkaar.

Safari krijgt push-notificaties

In iOS 16.4 kan een website eindelijk meldingen op je iPhone laten zien. Zo stel je per webpagina in of je notificaties wilt ontvangen van de site. Als je de webpagina vervolgens als webapp op je iPhone installeert, functioneert de webapp met het geven van pushmeldingen net als een normale app.

Nieuwe emoji’s

Het was alweer een tijd geleden dat er nieuwe emoji’s naar je iPhone zijn gekomen, maar daar brengt iOS 16.4 verandering in. Er komen in iOS 16.4 weer meerdere nieuwe emoji’s bij, in totaal maar liefst 21. Deze emoji’s bestaan onder andere uit een schuddend hoofd, een roze hart, een ezel, een gans en nog veel meer. Bekijk hier alle nieuwe emoji’s.

Nieuwe belfunctie voor je iPhone

In iOS 16.4 krijgt ook het bellen via internet een nieuwe functie. Met deze nieuwe belfunctie, ook wel ‘Stemisolatie’ of ‘Voice Isolation‘, wordt achtergrondgeluid weggefilterd tijdens een telefoongesprek. Zo is jouw stem tijdens een telefoongesprek duidelijker te verstaan en zijn irritante geluiden op de achtergrond minder storend hoorbaar. Handig in een drukke straat bijvoorbeeld!

In iOS 16.4 komt de update van Homekit weer terug die in iOS 16.2 was verwijderd vanwege problemen. De app krijgt met de update een nieuwe architectuur, waarmee voornamelijk de betrouwbaarheid en de prestaties van de app sterk worden verbeterd. De update is bedoeld om de communicatie tussen de verschillende HomeKit-apparaten te verbeteren.

Podcast-app is weer een stukje beter

Ook de Podcast-app heeft in iOS 16.4 meerdere nieuwe functies gekregen. Zo is er nu een ‘Channels’-optie in de Bibliotheek te vinden, waarmee een podcastmaker al zijn podcasts van een bepaalde categorie in één overzichtelijke lijst kan plaatsen. Daarnaast is het nu makkelijker om een podcast te hervatten als je jouw iPhone aangesloten hebt op CarPlay.

Always on in iOS 16.4 toegevoegd aan batterijoverzicht

In de nieuwe iOS-update wordt het verbruik van het always on-scherm toegevoegd aan het batterijoverzicht van je iPhone. Dit batterijoverzicht is te vinden onder ‘Instellingen>Batterij’, waarin je precies kan zien hoeveel procent iedere app van je batterij verbruikt. In iOS 16.4 is het always on-scherm hier dus in terug te vinden.

Problemen met crashdetectie in iOS 16.4 verholpen

De afgelopen maanden kwam een relatief groot aantal meldingen binnen van crashdetectie die onterecht afging. Apple heeft aangekondigd dat crashdetectie in iOS 16.4 opnieuw is geoptimaliseerd. Ook in iOS 16.1.2 en iOS 16.3.1 werd crashdetectie al verbeterd. De problemen werden toen niet volledig verholpen, waardoor Apple nu genoodzaakt is om crashdetectie opnieuw te optimaliseren.

Meer nieuwe functies in iOS 16.4

In iOS 16.4 zijn nog een aantal andere kleine veranderingen uitgevoerd. Zo heeft de Apple Music-app een update gekregen: je profiel is nu vanaf meer tabbladen te openen. Daarnaast heeft Berichten previews gekregen voor linkjes naar Mastodon en heeft de app Opdrachten er weer nieuwe functies bij. Dit zijn overige kleine updates in iOS 16.4:

Boeken met animatie-effect . Het effect voor het omslaan van een pagina keert terug naar Apple’s Boeken-app.

. Het effect voor het omslaan van een pagina keert terug naar Apple’s Boeken-app. Dubbele onderdelen in Foto’s . De functie ‘Dubbele onderdelen’ wordt uitgebreid en kan nu ook dubbele foto’s en video’s in een gedeelde iCloud-fotobibliotheek detecteren.

. De functie ‘Dubbele onderdelen’ wordt uitgebreid en kan nu ook dubbele foto’s en video’s in een gedeelde iCloud-fotobibliotheek detecteren. Beter overzicht van AppleCare . Vanaf de nieuwe iOS-versie zie je een uitgebreid overzicht met alle verzekeringen die je hebt afgesloten bij Apple.

. Vanaf de nieuwe iOS-versie zie je een uitgebreid overzicht met alle verzekeringen die je hebt afgesloten bij Apple. VoiceOver-ondersteuning voor kaarten in de Weer-app .

. Toegankelijkheidsinstelling voor video , waarbij een video automatisch wordt gedimd wanneer er lichtflitsen worden gedetecteerd.

, waarbij een video automatisch wordt gedimd wanneer er lichtflitsen worden gedetecteerd. ‘Vraag om te kopen’-verzoeken . iOS 16.4 lost een bug op waarbij ‘Vraag om te kopen’-verzoeken van kinderen niet op het toestel van de ouder verschijnen.

. iOS 16.4 lost een bug op waarbij ‘Vraag om te kopen’-verzoeken van kinderen niet op het toestel van de ouder verschijnen. Thermostaten met Matter . Thermostaten met Matter-ondersteuning reageren soms niet wanneer ze worden gekoppeld aan HomeKit. iOS 16.4 verhelpt dit probleem.

. Thermostaten met Matter-ondersteuning reageren soms niet wanneer ze worden gekoppeld aan HomeKit. iOS 16.4 verhelpt dit probleem. Communicatieveiligheid is toegevoegd. Hierbij kunnen ouders een waarschuwing krijgen als hun kinderen foto’s versturen of krijgen die naaktheid bevatten.

