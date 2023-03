iOS 16.4 release nadert: deze iPhone-functies komen eraan

Binnenkort kunnen we iOS 16.4 op de iPhone installeren. Daarvan is namelijk de RC (release candidate build) verschenen. Welke iPhone-functies kunnen we verwachten?

iOS 16.4 RC

Apple bracht in de afgelopen weken verschillende testversies van iOS 16.4 uit: vier stuks in totaal. Nu is ook de RC (Release Candidate) verschenen. Na het uitbrengen van de RC duurt het doorgaans minder dan een week voordat de officiële release komt.

Meestal brengt Apple de tussentijdse updates voor de iPhone uit op een maandag of dinsdag. Dit betekent dat we iOS 16.4 waarschijnlijk op 27 of 28 maart kunnen installeren. Dit zal ongeveer om 19:00 uur Nederlandse tijd zijn. Ook iPadOS 16.4 is dan beschikbaar voor de iPad.

OS 16.4: de nieuwe functies

Met iOS 16.4 krijgt je iPhone er weer wat functies bij. Dit zijn ze.

21 nieuwe emoji’s . Met iOS 16.4 komen er nieuwe emoji’s naar je iPhone, waaronder een gans, ezel, kwal, wifi-symbool, schuddend hoofd en meer.

. Met iOS 16.4 komen er nieuwe emoji’s naar je iPhone, waaronder een gans, ezel, kwal, wifi-symbool, schuddend hoofd en meer. Meldingen voor web-apps . Heb je van een website een snelkoppeling gemaakt op het thuisscherm? Dan is het mogelijk om van deze website push-notificaties te ontvangen, net zoals bij andere apps.

. Heb je van een website een snelkoppeling gemaakt op het thuisscherm? Dan is het mogelijk om van deze website push-notificaties te ontvangen, net zoals bij andere apps. Stemisolatie voor bellen via internet . De functie ‘Stemisolatie’ is straks ook beschikbaar voor bellen via internet, bijvoorbeeld bij telefoongesprekken in WhatsApp. De functie blokkeert omgevingsgeluid en geeft prioriteit aan jouw stem.

. De functie ‘Stemisolatie’ is straks ook beschikbaar voor bellen via internet, bijvoorbeeld bij telefoongesprekken in WhatsApp. De functie blokkeert omgevingsgeluid en geeft prioriteit aan jouw stem. HomeKit krijgt update . In iOS 16.4 komt de HomeKit-update terug, die in iOS 16.2 was verwijderd vanwege problemen. De update voegt een nieuwe architectuur toe aan HomeKit, waarbij de communicatie tussen slimme apparaten betrouwbaarder wordt.

. In iOS 16.4 komt de HomeKit-update terug, die in iOS 16.2 was verwijderd vanwege problemen. De update voegt een nieuwe architectuur toe aan HomeKit, waarbij de communicatie tussen slimme apparaten betrouwbaarder wordt. Boeken met animatie-effect . Het effect voor het omslaan van een pagina keert terug.

. Het effect voor het omslaan van een pagina keert terug. Dubbele onderdelen in Foto’s . De functie ‘Dubbele onderdelen’ wordt uitgebreid en kan nu ook dubbele foto’s en video’s in een gedeelde iCloud-fotobibliotheek detecteren.

. De functie ‘Dubbele onderdelen’ wordt uitgebreid en kan nu ook dubbele foto’s en video’s in een gedeelde iCloud-fotobibliotheek detecteren. Batterijverbruik Always-on . De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max hebben een Always On-display. vanaf iOS 16.4 is bij ‘Instellngen>Batterij’ te zien hoeveel batterij deze functie verbruikt.

. De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max hebben een Always On-display. vanaf iOS 16.4 is bij ‘Instellngen>Batterij’ te zien hoeveel batterij deze functie verbruikt. Geen COVID-blootstellingsmeldingen . In 2020 werkten Google en Apple samen aan een API voor het traceren van mogelijke corona-besmettingen.

. In 2020 werkten Google en Apple samen aan een API voor het traceren van mogelijke corona-besmettingen. Verbeteringen in Podcast-app . De Podcast-app heeft er meerdere functies bij. De bibliotheek heeft bijvoorbeeld een ‘Channels’-optie.

. De Podcast-app heeft er meerdere functies bij. De bibliotheek heeft bijvoorbeeld een ‘Channels’-optie. Beter overzicht van AppleCare . Vanaf de nieuwe iOS-versie zie je een uitgebreid overzicht met alle verzekeringen die je hebt afgesloten bij Apple.

. Vanaf de nieuwe iOS-versie zie je een uitgebreid overzicht met alle verzekeringen die je hebt afgesloten bij Apple. VoiceOver-ondersteuning voor kaarten in de Weer-app .

. Toegankelijkheidsinstelling voor video , waarbij een video automatisch wordt gedimd wanneer er lichtflitsen worden gedetecteerd.

, waarbij een video automatisch wordt gedimd wanneer er lichtflitsen worden gedetecteerd. ‘Vraag om te kopen’-verzoeken . iOS 16.4 lost een bug op waarbij ‘Vraag om te kopen’-verzoeken van kinderen niet op het toestel van de ouder verschijnen.

. iOS 16.4 lost een bug op waarbij ‘Vraag om te kopen’-verzoeken van kinderen niet op het toestel van de ouder verschijnen. Thermostaten met Matter . Thermostaten met Matter-ondersteuning reageren soms niet wanneer ze worden gekoppeld aan HomeKit. iOS 16.4 verhelpt dit probleem.

. Thermostaten met Matter-ondersteuning reageren soms niet wanneer ze worden gekoppeld aan HomeKit. iOS 16.4 verhelpt dit probleem. Crashdetectie. Er zijn Crashdetectie-optimalisaties voor iPhone 14- en iPhone 14 Pro-modellen.

