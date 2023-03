Deze nieuwe Podcasts-features zijn nu beschikbaar!

De updates iOS 16.4, iPadOS 16.4 en macOS 13.3 zijn beschikbaar, en bevatten een aantal nieuwe features voor de Apple Podcasts-app op iPhone, iPad, Mac en CarPlay.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Podcasts-features

Sinds gisteravond kun je iOS 16.4, iPadOS 16.4 en macOS 13.3 downloaden en installeren. De nieuwe updates brengen onder meer nieuwe emoji’s, verbeteringen en beveiligingsupdates, maar ook nieuwe features voor de Podcasts-app. We zetten de belangrijkste vernieuwingen voor je op een rij.

Verbeteringen in ‘Volgende’

In ‘Volgende’ (op het tabblad ‘Luister nu’) vind je nu ook afleveringen die je hebt opgeslagen en afleveringen van programma’s die je wel afspeelt maar niet volgt. Wil je afleveringen overslaan, dan kan dat nu heel eenvoudig door er lang op te drukken en vervolgens te kiezen voor ‘Verwijderen’.

Alle podcast-kanalen op één plek

Om te beginnen is er een nieuw menu in de bibliotheek van de app, dat alle podcast-kanalen op één plaats bij elkaar brengt op je iPhone, iPad en Mac. Met zo’n kanaal kan een podcast-aanbieder al zijn of haar afleveringen op één plek onderbrengen. Hierdoor is het voor luisteraars veel makkelijker om alle afleveringen van een aanbieder te ontdekken.

Nieuwe podcast-afleveringen

Na de update naar iOS 16.4 zie je bovenaan de pagina van elk programma hoe veel afleveringen je nog niet hebt beluisterd. Je vindt er indien beschikbaar ook afleveringen met ‘early access’, die onderdeel zijn van Apple Podcasts-abonnementen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verbeteringen voor CarPlay

iOS 16.4 bevat ook verbeteringen voor CarPlay, waaronder toegang tot ‘Volgende’ en ‘Onlangs afgespeeld’ vanuit ‘Luister nu’. In de browser vind je nu ook verbeterde podcast-aanbevelingen.

Nieuwe Podcasts-features gebruiken

Wil je de nieuwe features gebruiken, dan zul je eerst iOS 16.4 moeten installeren. Heb je dat nog niet gedaan, ga dan naar de app Instellingen, tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Software-update’. Heb je de optie ‘Automatische updates’ ingeschakeld, dan zal de update over een tijdje automatisch worden geïnstalleerd.