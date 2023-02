iOS 16.4 bèta voor ontwikkelaars is uit: dit zijn de nieuwste functies

De volgende grote update voor iOS komt er alweer aan. De bèta van iOS 16.4 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars. Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies.

Lees verder na de advertentie.

iOS 16.4 bèta voor ontwikkelaars

Apple zit niet stil en de eerste bèta van iOS 16.4 voor de iPhone is nu verschenen. Deze versie is voor ontwikkelaars zodat ze meteen met de nieuwe functies aan de slag kunnen. De bèta van iOS 16.4 zit natuurlijk vol met nieuwe functies. Wij laten je de belangrijkste functies zien.

1. Safari krijgt push-notificaties

Misschien denk je “wat moet ik daar nou mee”, maar het is best een handige functie. Hiermee kan een website voortaan een melding op je iPhone laten zien. Handig als je bijvoorbeeld de Apple-website in de gaten houdt voor de volgende iPhone-aankondiging …

2. Nieuwe emoji’s

Er komen in iOS 16.4 weer meerdere nieuwe emoji’s bij. Deze emoji’s bestaan onder andere uit een schuddend hoofd, roze hart, een ezel, een gans en nog veel meer.

In iOS 16.4 komt de update van Homekit weer terug die in iOS 16.2 was verwijderd vanwege problemen. De update is vooral bedoeld om de communicatie tussen de verschillende HomeKit-apparaten te verbeteren.

4. Podcast-app is weer een stukje beter

Ook de Podcast-app heeft in iOS 16.4 bèta meerdere nieuwe functies gekregen. Zo is er nu een ‘Channels’-optie in de Bibliotheek te vinden. Ook is het nu in CarPlay makkelijker om een podcast te resumen.

Meer nieuwe functies in iOS 16.4 bèta

Verder heeft de Apple Music-app een update gekregen. Zo is je profiel nu vanaf meer tabbladen te openen. Verder heeft Berichten previews gekregen voor linkjes naar Mastodon. De app Opdrachten heeft nieuwe functies en er is een nieuwe focus-optie voor het always-on scherm.

Wanneer komt iOS 16.4 uit?

Volgens Apple komt iOS 16.4, iPadOS 16.4 en macOS Ventura 13.3 in de lente uit. De lente begint in 2023 begint op 20 maart en eindigt op 21 juni.

