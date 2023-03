iOS 16.4 bèta 3 is uit: deze veranderingen komen eraan in iOS

Apple werkt achter de schermen hard aan iOS 16.4, want de derde testversie van iOS 16 is verschenen. Wat is er nieuw in iOS 16.4 bèta 3?

iOS 16.4 bèta 3 is uitgebracht

Apple heeft de derde testversie van iOS 16.4 uitgebracht. De eerste bèta van iOS 16.4 verscheen vorige maand en toen werd al duidelijk wat we kunnen verwachten van de nieuwe iOS 16-update. Zo is het vanaf iOS 16.4 mogelijk om notificaties van Safari te krijgen op je iPhone en worden er een aantal nieuwe emoji’s toegevoegd aan iOS.

De nieuwe testversie van iOS 16.4 is nu verschenen. Deze versie is bedoeld voor ontwikkelaars, zodat ze meteen met de nieuwe functies aan de slag kunnen. De derde bèta onthult, in tegenstelling tot de eerdere testversies, weinig nieuwe iOS-functies. Wij zetten de veranderingen voor je onder elkaar.

Nieuwe manier om testversies van iOS te downloaden

De grootste verandering in de derde testversie van iOS is bedoeld voor ontwikkelaars. Apple heeft aangepast hoe je een bèta van iOS installeert, want dit is in de toekomst niet meer voor iedereen mogelijk. In de nieuwe bèta van iOS moet je de gegevens van een Apple ID invoeren om een testversie van het besturingssysteem te downloaden.

De inloggegevens van het Apple ID-account hoeven niet dezelfde te zijn als je Apple ID waarmee je bent ingelogd op je iPhone. Zo kan je een professioneel Apple ID gebruiken om een bèta van iOS te downloaden, terwijl je wel met je persoonlijke account bent ingelogd op je telefoon. De gemiddelde Apple-gebruiker gaat van deze verandering dus weinig merken.

Apple werkt aan nieuwe beveiligingsupdates

Apple werkt daarnaast aan een nieuwe manier van het uitvoeren van beveiligingsupdates. Nu brengt Apple vaak een tussentijdse iOS-update uit om de beveiliging van het systeem te verbeteren. In de toekomst moet het mogelijk zijn voor Apple om zo’n beveiligingsupdate uit te brengen zonder een tussentijdse iOS-update. Dit moet de veiligheid van het besturingssysteem sterk verbeteren.

Deze nieuwe updates worden ook wel Rapid Security Response updates genoemd, waarmee Apple wilt voorkomen dat grote beveiligingsproblemen langere tijd onopgelost blijven. Met deze nieuwe manier van updaten is het voor Apple mogelijk om veel sneller in te grijpen bij een beveiligingsprobleem. Sommige apps werkten nog niet goed met deze tussentijdse updates, dat is in iOS 16.4 bèta 3 opgelost.

watchOS 9.4 bèta 3 is ook verschenen

Er is eveneens een nieuwe testversie voor watchOS 9 uitgebracht. In watchOS 9.4 bèta 3 zijn volgens Apple geen grote veranderingen terug te vinden. De derde testversie van watchOS 9.4 verbetert de inschatting van de maximale batterijcapaciteit bij de Apple Watch Series 6. De maximale capaciteit van de Apple Watch Series 6 wordt in de nieuwe testversie dus preciezer ingeschat.

Meer nieuwe features in iOS 16.4 bèta’s

Er komen dus weer nieuwe features naar je iPhone met de iOS 16.4-update. Zo krijgt ook de Homekit eindelijk een update, waarmee alle problemen rondom de app verholpen moeten worden. Daarnaast wordt de Podcast-app weer een stukje beter. Ben je benieuwd hoe? Lees dan wat er allemaal nieuw was in de eerste bèta van iOS 16.4.

De nieuwe iOS-update komt volgens Apple in de lente uit, dus de update laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten. De meteorologische lente is inmiddels begonnen, waardoor de update ieder moment kan verschijnen. De definitieve iOS-update verschijnt doorgaans in ieder geval niet lang na de derde bètaversie.

