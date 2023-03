iOS 16.4 bèta 2 is uit: dit is er nieuw in de iPhone-update

Apple heeft de tweede bèta van iOS 16.4 uitgebracht. Wat is nieuw in de iPhone-update? En wanneer komt de definitieve update uit?

iOS 16.4 bèta 2 is verschenen

Apple heeft de tweede testversie van iOS 16.4 uitgebracht. De eerste bèta van iOS 16.4 verscheen vorige maand en toen werd al duidelijk wat we kunnen verwachten van de nieuwe iOS 16-update. Zo is het vanaf iOS 16.4 mogelijk om notificaties van Safari te krijgen op je iPhone en er worden een aantal nieuwe emoji’s toegevoegd aan iOS.

Er is nu dus opnieuw een bèta uitgebracht voor iOS 16.4. Deze versie is bedoeld voor ontwikkelaars, zodat ze meteen met de nieuwe functies aan de slag kunnen. De tweede bèta van iOS 16.4 onthult weer een aantal nieuwe functies. Wij laten je zien welke dat zijn.

1. Boeken krijgt een subtiele update

In de bèta van iOS 16.4 krijgt de Boeken-app van Apple een update. Het is geen grote update, Apple brengt met de update het effect van het omslaan van pagina’s weer terug naar de app. In iOS 16 werd deze animatie verwijderd, maar Apple brengt het effect nu dus weer terug. Zo heb je toch net iets meer het idee dat je een echt boek aan het lezen bent in de Boeken-app.

2. Meer hints naar Apple Music Classical

We wachten inmiddels al jaren op Apple Music Classical, de klassieke variant op Apple Music. Het is al meer dan een jaar geleden dat Apple de klassieke muziekdienst Primephonic heeft gekocht, maar Apple Music Classical is nog steeds niet gelanceerd. De klassieke muziekdienst van Apple werd in 2022 verwacht, maar dat bleek niet haalbaar te zijn voor het bedrijf.

In de tweede bèta van iOS 16.4 is echter een nieuwe aanwijzing naar Apple Music Classical te vinden. In de iOS-update is een bericht met de tekst “To listen in Apple Music Classical, you’ll need to install Apple Music” gevonden. Apple werkt dus aan de muziekdienst en het duurt waarschijnlijk niet lang meer voordat de dienst wordt gelanceerd. Wordt in iOS 16.4 eindelijk Apple Music Classical onthuld?

3. Beter overzicht van AppleCare

Tot slot: in de bèta van iOS 16.4 krijg je een beter overzicht van AppleCare, Apple’s eigen verzekeringsdienst. Vanaf de nieuwe iOS-versie zie je een uitgebreid overzicht met alle verzekeringen die je hebt afgesloten bij Apple. Zo zie je precies welke verzekering bijna afloopt en welk toestel nog verzekerd moet worden.

Om het verzekeringsoverzicht af te maken voegt Apple in de tweede bètaversie zelfs passende pictogrammen toe aan alle devices. Zo zie je niet alleen aan de naam van het toestel, maar ook aan het bijbehorende pictogram om welk apparaat het gaat. Wil je meer weten over AppleCare? Eerder legden we je meer uit over garanties bij iPhones en wat AppleCare Plus inhoudt.

Meer nieuwe features in iOS 16.4

Er komen dus weer nieuwe features naar je iPhone met de iOS 16-update. Zo krijgt ook de Homekit eindelijk een update, waarmee alle problemen rondom de app verholpen moeten worden. Daarnaast wordt de Podcast-app weer een stukje beter. Ben je benieuwd hoe? Lees dan wat er allemaal nieuw was in de eerste bèta van iOS 16.4.

De nieuwe iOS-update komt volgens Apple in de lente uit, dus de update laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten. De meteorologische lente is vandaag begonnen, dus de update kan ieder moment verschijnen. De definitieve iOS-update verschijnt doorgaans in ieder geval niet lang na de tweede bètaversie.

