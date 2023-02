Handig: iOS 16.4 toont hoeveel batterij het always on-scherm verbruikt

Er komt weer een iOS-update aan. En met een veelgevraagde functie: je kunt in iOS 16.4 eindelijk zien hoeveel batterij het always-on scherm verbruikt.

Apple werkt aan nieuwe always on-functie in iOS 16.4

Met de lancering van de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max introduceerde Apple voor het eerst het always on-scherm. Met de nieuwe functie zie je altijd de tijd, de notificaties en de lockscreen-widgets van iOS 16 in beeld. Apple gaf nooit informatie over het effect dat het always on-scherm heeft op de batterij van je iPhone, maar daar komt met de nieuwe iOS-update verandering in.

Apple werkt namelijk weer aan een nieuwe iOS-update en de eerste bèta van iOS 16.4 voor de iPhone is nu verschenen. In iOS 16.4 komen een aantal toffe nieuwe functies naar je iPhone. Een van deze nieuwe functies maakt het eindelijk duidelijk hoeveel batterij je always on-scherm daadwerkelijk verbruikt. Hoe gaat Apple dit in beeld brengen?

Always on in iOS 16.4 toegevoegd aan batterijoverzicht

In de nieuwe iOS-update wordt het verbruik van het always on-scherm toegevoegd aan het batterijoverzicht van je iPhone. Dit batterijoverzicht is nu al te vinden bij ‘Instellingen’, waarin je precies kan zien hoeveel procent iedere app van je batterij verbruikt. In iOS 16.4 is het always on-scherm hier dus in terug te vinden.

Uit eerdere tests bleek al dat de iPhone 14 Pro per uur 0,8 procent meer batterij verbruikt, wanneer je het always-on scherm gebruikt mét een achtergrond. Heb je geen achtergrond ingesteld? Dan wordt er per uur 0,6 procent meer batterij verbruikt. Als je dit optelt verbruikt het always-on scherm dagelijks ongeveer 20 procent meer batterij dan wanneer je de functie niet aan hebt staan.

Het always on-scherm heeft naar het schijnt een behoorlijke impact op het batterijverbruik van je iPhone, dus we zijn benieuwd of dit straks ook terug te zien is in het batterijoverzicht. Wil je de always on-functie uitzetten? We legden eerder uit hoe je het always on-display uitschakelt.

Zo check je het batterijverbruik van je iPhone in iOS 16

Om snel een idee te krijgen van het batterijverbruik van je iPhone, kan je het batterijoverzicht checken bij instellingen. Dat vind je als volgt:

Open ‘Instellingen’; Ga naar ‘Batterij’; Scrol naar beneden naar ‘Batterijgebruik per app’.

In dit overzicht zie je precies hoeveel procent iedere app van je batterij heeft verbruikt. Hier kan je kiezen tussen een overzicht van jouw batterijverbruik van de afgelopen 24 uur of van de afgelopen tien dagen. Vanaf iOS 16.4 staat het always on-scherm tussen dit overzicht, mits je de functie hebt ingeschakeld natuurlijk.

