iOS 16.4.1 is beschikbaar: deze iPhone-problemen worden opgelost

Apple heeft weer een nieuwe update voor je iPhone uitgebracht. In iOS 16.4.1 worden een aantal problemen opgelost. Lees hier welke dat zijn.

Apple lanceert iOS 16.4.1

Er is weer een nieuwe iOS-versie beschikbaar voor je iPhone. Eind maart bracht Apple iOS 16.4 uit, waarin een aantal handige nieuwe functies naar je telefoon zijn gekomen. Zo is het vanaf iOS 16.4 mogelijk om notificaties van Safari te ontvangen en is het aanbod van emoji’s opnieuw uitgebreid. Maar met iOS 16.4 kwamen er ook een aantal problemen naar je iPhone.

iOS 16.4.1 is geen grote update, maar er worden wel een aantal problemen opgelost. Het gaat volgens Apple om twee bugs uit de voorgaande iOS-update en een beveiligingsupdate. Lees hier welke problemen precies verholpen zijn.

1. Problemen met een emoji verholpen

Het was alweer een tijd geleden dat er nieuwe emoji’s naar je iPhone kwamen, maar daar bracht iOS 16.4 verandering in. In totaal kwamen er met de update maar liefst 21 emojis bij. Deze emoji’s bestaan onder andere uit een schuddend hoofd, een roze hart, een ezel, een gans en nog veel meer. Bekijk hier alle nieuwe emoji’s.

Eén van deze emoji’s werkte nog niet niet naar behoren. De emoji met duwende handen kon namelijk nog niet in verschillende huidskleuren weergegeven worden. Normaal kan je zelf bepalen welke huidskleur een emoji krijgt, maar deze functie werkte dus nog niet bij de emoji met de schuddende handen. Dit probleem in is iOS 16.4.1 opgelost.

2. Siri werkt weer in iOS 16.4.1

Siri kreeg in iOS 16.4 geen nieuwe functies, maar kreeg er bij veel iPhone-gebruikers wel een probleem bij. De stemassistent reageerde in de nieuwe iOS-versie in sommige gevallen slecht of zelfs helemaal niet. Na deze update werkt Siri weer naar behoren.

3. Belangrijke beveiligingsupdates in de iOS-update

Kleine updates van Apple bevatten vaak weinig nieuwe functies, maar zorgen wel voor belangrijke updates als het aankomt op de beveiliging van je device. In iOS 16.4.1 is dat niet anders, in de update worden namelijk belangrijke beveiligingsupdates in Apple’s WebKit uitgevoerd.

WebKit is het programma waarop alle browsers in de App Store moeten draaien. In iOS 16.4 was WebKit kwetsbaar voor schadelijke programmacode. Deze kwaadaardige software kon worden uitgevoerd in het programma en zorgde daarmee voor behoorlijk wat problemen op je device. Dit beveiligingslek was inmiddels wijdverspreid op internet, dus Apple heeft dit lek meteen gedicht in iOS 16.4.1.

iPhone updaten doe je zo

Het is dus belangrijk om iOS 16.4.1 zo snel mogelijk te installeren, zodat je iPhone goed beveiligd blijft. Er zijn verschillende manieren om je iPhone te updaten. Wil je weten hoe je jouw telefoon het snelst en het makkelijkst bijwerkt? Lees dan dit artikel over het updaten van jouw iPhone.

