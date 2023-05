iOS 16.4.1 heeft een bijzondere update – installeer hem nu meteen

Tijd om je iPhone bij te werken! Apple heeft een bijzondere update voor iOS 16.4.1 uitgebracht. Zo installeer je hem het snelst!

Apple brengt regelmatig updates uit voor de iPhone en iPad. Deze keer is het een kleine update voor iOS 16.4.1, maar wel een bijzondere. Apple heeft namelijk voor de eerste keer gebruik gemaakt van hun ‘snelle beveiligingsmaatregelen’-service (Rapid Security Responses in het Engels). Dit zijn speciale, kleine updates met cruciale beveiligingsupdates voor de iPhone.

Je kunt deze speciale updates herkennen aan de versie-aanduiding achter de iOS-versie waar ze voor gemaakt zijn. In dit geval is het versie ‘a’. Deze update fixt een aantal beveiligingsproblemen, en het is daarom van belang dat je hem zo snel mogelijk binnenhaalt.

iOS 16.4.1 (a) installeren

Om de update te installeren tik je op ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Kies daarna voor ‘Download en installeer’. De update heb je dan zo binnen.

Zie je de update niet? Geen nood, Apple rolt de update gefaseerd uit (binnen 48 uur). Maar check voor de zekerheid wel even of je de beveiligingsmaatregelen-functie aan hebt staan. Dat doe je op de volgende manier.

Tik op ‘Instellingen’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Algemeen’;

Tik op ‘Software-update’;

Kies voor ‘Automatische updates’;

Check of het schuifknopje bij ‘Beveiligingsmaatregelen en systeembestanden’ aan staat.

Wanneer je beveiligingsmaatregelen-functie voor de update van iOS 16.4.1 moest aanzetten, is het nodig om je iPhone eerst opnieuw te starten. Daarna krijg je voortaan automatisch een melding als er weer een speciale update klaarstaat.

