Installeer iOS 16.4 nog niet, maar wacht op 16.4.1

Vorige week werd iOS 16.4 uitgebracht, en sindsdien klagen iPhone-gebruikers over verschillende bugs. Gelukkig is een nieuwe software-update op handen die deze foutjes oplost: iOS 16.4.1.

Bugfixes in iOS 16.4.1

Volgens een bron met een goede staat van dienst voor aankomende software-updates bereidt Apple zich voor om iOS 16.4.1 uit te brengen. Het is nog niet duidelijk wanneer de update beschikbaar zal zijn, maar we verwachten dat dit deze week of volgende week zal zijn.

Kleine updates zoals iOS 16.4.1 zijn gericht op bugfixes en beveiligingsverbeteringen. Bij iOS 16.4 is dat nodig ook, want er zitten wat bugs in. Er is bijvoorbeeld een probleem met de Weer-app van Apple, waarbij gegevens niet worden geladen.

Ook klagen iPhone-gebruikers dat ze wifi-wachtwoorden opnieuw moeten invoeren, wat eveneens een bug lijkt in iOS 16.4. De update iOS 16.4.1 zou dit soort foutjes uit de wereld helpen. Heb je iOS 16.4 nog niet geïnstalleerd? Wacht dan nog even met updaten totdat de nieuwe tussentijdse software-update uit is.

Om te zien welke iOS-versie op je iPhone staat, doe je het volgende:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Software-update; Bekijk onderin het scherm welke iOS je hebt.

iOS 16.5

Intussen werkt Apple ook aan iOS 16.5: daarvan verscheen vorige week een testversie. Hierdoor weten we nu al wat de vernieuwingen zijn. Er komt bijvoorbeeld een mogelijkheid om een schermopname met Siri te starten. De update wordt naar verwachting in mei vrijgegeven.

Dat de iPhone weer écht grote vernieuwingen krijgt, is met iOS 17. De aankondiging daarvan duurt niet lang meer. Apple maakte vorige week de WWDC 2023 datum bekend: 5 juni. Op deze dag weten we wat de grote iPhone-features van 2023 zijn. Ook de andere besturingssystemen – waaronder macOS 14 en watchOS 10 – worden dan gepresenteerd.

