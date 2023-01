iOS 16.3 is uit: dit zijn de nieuwe functies

iOS 16.3 is officieel uitgebracht. Ben jij benieuwd naar alle nieuwe functies in de iOS-update? Wij zetten de leukste nieuwe functies voor je onder elkaar.

iOS 16.3: voornamelijk problemen verholpen

In iOS 16.3 zijn voornamelijk problemen uit eerdere iOS 16-versies verholpen. De afgelopen paar weken hebben veel mensen met een iPhone 14 geklaagd over problemen met hun display. iPhone 14-gebruikers hadden namelijk te maken met horizontale strepen op het beeldscherm. Met deze update komt er eindelijk een oplossing voor dit softwareprobleem.

Een ander groot probleem voor Apple: de Woning-app werkte niet goed meer na de laatste update. Een groot aantal smart home-apparaten werkte niet naar behoren met de nieuwe versie. Met iOS 16.3 op je iPhone is de update voor de Woning-app weer te installeren. Apple heeft het probleem dus verholpen, waardoor de Woning-app met de nieuwe update wél weer werkt met oudere smart home-apparaten.

Nieuwe functies

Naast de probleemoplossingen brengt Apple ook een aantal toffe nieuwe functies uit. De belangrijkste features zijn gericht op een betere digitale beveiliging. Dit zijn de twee belangrijkste nieuwe functies in iOS 16.3:

Geavanceerde gegevensbescherming in iCloud

In iOS 16.3 is het mogelijk om je iCloud-gegevens beter te beveiligen. End-to-end encryptie zorgt ervoor dat jouw gegevens versleuteld zijn. Derden als Apple kunnen zodoende de inhoud van je gegevens niet zien, waardoor ze beter beveiligd zijn.

Zelfs al wordt Apple gedwongen (bijvoorbeeld door de overheid) om gegevens te verstrekken, dan kan dat niet. Bij deze versleuteling heeft Apple zelf namelijk helemaal geen toegang meer tot je gegevens.

Om de geavanceerde gegevensbescherming in te schakelen, vraagt Apple je eerst om minimaal één herstelcontact in te voeren. Op die manier kun je nog bij je gegevens komen, zelfs als je het wachtwoord van je iCloud niet meer weet. Wil je weten hoe je deze geavanceerde beveiliging precies inschakelt? Lees dan nog even door hoe je in iOS 16.3 jouw iCloud beter beveiligt.

Fysieke beveiligingssleutel toevoegen aan je Apple ID

Niet alleen iCloud kan beter beveiligd worden in iOS 16.3, ook je Apple ID heeft er een nieuwe beveiligingsoptie bij. In de nieuwe iOS-versie is het mogelijk om je Apple ID te beveiligen met een fysieke beveiligingssleutel. Soms is het hiermee zelfs mogelijk om je bij websites of apps zonder gebruikersnaam en wachtwoord aan te melden.

Wat heb je zelf aan de ondersteuning voor fysieke beveiligingssleutels op je iPhone, iPad of Mac? De fysieke beveiligingssleutels kunnen voornamelijk gebruikt worden voor tweestapsverificatie. Nu gebeurt dat nog met codes die naar je andere Apple-apparaten worden verstuurd, straks heb je enkel nog de fysieke sleutel nodig. Wil je weten hoe een beveiligingssleutel precies werkt? Wij legden het eerder voor je uit.

Nog meer (kleine) updates in iOS 16.3

Er zijn nog meer kleine updates uitgebracht in iOS 16.3. Zo heeft ook gefocust op de release van de HomePod 2023: de nieuwe systeemupdate ondersteunt de slimme speaker en maakt het mogelijk om Handoff te gebruiken met de nieuwe HomePod. Daarnaast is er een probleem dat zich voordeed bij het tekenen in FreeForm opgelost en zijn de instellingen voor de SOS-noodmelding aangepast.

iOS 16.3 is dus geen grote update, maar lost wel de nodige problemen op. Met bugfixes voor Siri in CarPlay, een werkende Woning-app en een opgelost softwareprobleem voor het scherm van de iPhone 14-series is iOS 16.3 vooral een update om iOS 16 te perfectioneren. Ben je benieuwd naar alle iOS 16-tips? Check hier het overzicht van onze artikelen over iOS 16:

