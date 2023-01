iOS 16.3 gaat (eindelijk!) twee grote iPhone-problemen oplossen

In de nieuwe iOS-update worden twee grote problemen voor de iPhone opgelost. Heb jij er ook last van? Dit moet je weten!

iPhone 14: problemen met display

De afgelopen paar weken hebben veel mensen met een iPhone 14 geklaagd over problemen met hun display. iPhone 14-gebruikers hadden te maken met horizontale strepen. Deze horizontale strepen op de iPhone 14 treden niet op bij gewoon gebruik, maar vaak wanneer het scherm uit de stand-by wordt gehaald.

Voornamelijk mensen met een iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max klagen over het probleem. Door de beeldfout verschijnen (tijdelijk) gele of groene strepen op het scherm. Het aantal en de positie van de strepen door het beeld verschilt. Het positieve: als de iPhone gebruikt wordt, verdwijnen de lijnen weer vanzelf. In iOS 16.3 komt eindelijk een oplossing voor dit softwareprobleem.

Woning-app werkt niet meer na update

Een ander groot probleem voor Apple: de Woning-app werkt niet goed meer na de laatste update. De app kreeg een tijd geleden een grote update, waarmee de betrouwbaarheid en de prestaties van de app sterk moesten worden verbeterd. Het tegenovergestelde bleek waar: een groot aantal smart home-apparaten werkte niet naar behoren met de nieuwe versie.

Na een storm van kritiek heeft Apple besloten de update offline te halen. Het grote probleem met de nieuwe architectuur van de Woning-app is dat deze niet samenwerkt met smart home-apparaten die nog niet geüpdatet zijn. Heb je de update dus geïnstalleerd, maar draaien niet al je apparaten op de nieuwste software? Dan kan je dat apparaat (tijdelijk) niet meer bedienen.

Met iOS 16.3 op je iPhone is de update voor de Woning-app weer te installeren. Apple heeft het probleem dus verholpen, waardoor de Woning-app met de nieuwe update wél weer werkt met oudere smart home-apparaten. Erg fijn dus, want na de nieuwe update kan je al jouw apparaten dus gewoon weer bedienen.

Dit is wanneer iOS 16.3 op je iPhone verschijnt

De grote vraag: wanneer verschijnt iOS 16.3 op je iPhone? Wij verwachten hem in februari. Mocht de update later uitkomen, dan is de kans groot dat Apple de problemen met de iPhone 14 en de Woning-app in een kleinere iOS 16.2.1 update oplost. Deze zou binnenkort kunnen verschijnen – met de nieuwe Apple-producten die mogelijk al vandaag worden aangekondigd.

Ben je benieuwd naar andere nieuwe features in iOS 16.3? Wij hebben eerder onze verwachtingen voor je onder elkaar gezet. Lees al het nieuws over iOS 16 hier:

