iOS 16.3 heeft problemen met iCloud-backup – zo los je het op

Heb jij problemen met het maken van een iCloud-backup in iOS 16.3? Dan ben je niet de enige, want een bug in iOS 16.3 zorgt voor problemen.

Apple bracht vorige maand een nieuwe iOS-update uit. iOS 16.3 was voornamelijk bedoeld om iOS 16 te perfectioneren. Een aantal problemen met Siri, CarPlay en de Woning-app werden verholpen. Apple voegde daarnaast een aantal nieuwe beveiligingsfuncties toe aan iOS 16.3

In iOS 16.3 zit nu de optie om fysieke beveiligingssleutels te koppelen aan je Apple ID. Hiermee kan je jouw Apple ID nog beter beveiligen. Bovendien heeft Apple met de nieuwe ‘Geavanceerde gegevensbescherming’ ook diensten als iCloud Drive, iCloud-foto’s en reservekopieën met end-to-end encryptie beveiligd.

Problemen met iCloud-backup in iOS 16.3

Juist deze nieuwe beveiligingsopties zorgen voor problemen in iOS 16.3. iPhone-gebruikers die iOS 16.3 hebben gedownload klagen over issues met het maken van een backup op iCloud. Andere klachten gaan over het synchroniseren van iCloud Drive en van Foto’s.

De meeste gebruikers krijgen een foutmelding als ze gebruik willen maken van iCloud. Het is dus goed mogelijk dat dit te maken heeft met de nieuwe beveiligingsupdate in iOS 16.3 Maar hoe kom je er vanaf?

Apple ID met tweestapsverificatie beveiligen

Apple heeft nog niet gereageerd op de problemen met iCloud in iOS 16.3. De meeste mensen die last hebben van de bug hebben de tweestapsverificatie (nog) niet ingeschakeld bij hun Apple ID. Apple verplicht het vanaf iOS 16.3 om nieuwe accounts te beveiligen met tweestapsverificatie, maar dit lijkt nu dus ook effect te hebben op al bestaande Apple ID’s.

Een manier om het iCloud-probleem te verhelpen is door het instellen van tweestapsverificatie bij je Apple ID. Het is nog onduidelijk of Apple zelf met een oplossing voor dit probleem komt. Ook voor de Apple-gebruikers die geen tweestapsverificatie willen inschakelen. Dit is overigens wel aan te raden: zo is je Apple ID zó goed beveiligd, dat zelfs Apple niet bij je gegevens kan.

